Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü jokey Halis Karataş hastanelik oldu. Karataş, bugünkü koşuda mücadelenin son 800 metresinde atıyla birlikte yıkılarak büyük bir kaza geçirdi. Yıkılmaları ile birlikte aynı zamanda arkadan gelen safkanların da üzerlerinden geçtiği ikiliye, koşuyu en arkada takip eden Cibekoğlu ve jokeyi Velat Demir de takılınca, bu ikili de benzer bir şekilde devrilerek çok ciddi bir tehlike atlattı.

Yaşanan kazanın hemen ardından olay yerine gelen ambulans ve ilk yardım ekibi, bir süre yerde hareketsiz kalarak yürekleri ağza getiren Halis Karataş’a ilk müdahaleyi yaptı ve ardından sedyeye alarak hastaneye götürdü.

'ŞU ANDA BİLİNCİ AÇIK'

Çenesinde bir yırtık olduğu gözlenen ünlü jokeyin özel bir hastaneye sevk edildiği, bilincinin açık olduğu, göğüs kafesi ve boynunda ise ağrı hissettiği öğrenildi.

Ambulansın ardından hastaneye giden ilk kişiler arasında yer alan Adana Hipodrom Müdürü Bora Güralp, yaptığı kısa açıklamada; “Şampiyon jokeyimiz düşme anında kısa süreli bir baygınlık geçirip geçici bir hafıza kaybı yaşadıysa da, şu anda bilinci gayet açık ve bizimle iletişim kurabiliyor. Çenesinde düşmeden mütevellit bir yırtılma bulunan Halis Karataş’ın kontrol amaçlı olarak Beyin Tomogrofisi ve MR’ı da çekilecek. Biraz sonra Beyin Cerrahı da burada olacak ve gerekli tetkikleri yapacak. Umuyorum her şey yolunda gidecek ve değerli jokeyimiz hastaneden sapa sağlam çıkacak” dedi. (yarış dergisi)