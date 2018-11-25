Trabzonspor deplasmanından eli boş dönen Fenerbahçe'de yönetim Medical Park Stadyumu'nda başkan Ali Koç yönetiminde mini bir toplantı yaptı. Maçın ardından kurmaylarıyla beraber maçın değerlendirmesini yapan sarı-lacivertli yönetim, takımın oynadığı kötü futbolu masaya yatırdı. Teknik Direktör Erwin Koeman, durumunu da değerlendiren yönetim kurulunun, İstanbul'a dönünce bir dizi karar alması bekleniyor.
Fenerbahçe yönetimi mini bir toplantı yaptı
25.11.2018 - 23:40 | Son Güncelleme: 25.11.2018 - 23:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de yönetim, başkan Ali Koç öncülüğünde stadyumdan ayrılmadan önce mini bir toplantı gerçekleştirdi.
Etiketler : fenerbahçe,
590357 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/590357.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
12
8
3
1
17
5
12
27
2
Galatasaray
13
7
3
3
23
15
8
24
3
Kasımpaşa
12
7
1
4
26
19
7
22
4
Malatyaspor
12
6
3
3
19
10
9
21
5
Beşiktaş
13
6
3
4
24
17
7
21
6
Antalyaspor
13
6
2
5
16
19
-3
20
7
Ankaragücü
13
6
1
6
16
17
-1
19
8
Konyaspor
13
4
6
3
18
15
3
18
9
Göztepe
12
6
0
6
15
14
1
18
10
Trabzonspor
12
4
4
4
19
18
1
16
11
Alanyaspor
13
5
0
8
11
18
-7
15
12
Erzurum BB
13
3
5
5
11
14
-3
14
13
Sivasspor
12
3
5
4
14
18
-4
14
14
Bursaspor
12
2
7
3
10
11
-1
13
15
Fenerbahçe
12
3
4
5
11
15
-4
13
16
Akhisar Bld.Spor
12
3
3
6
13
20
-7
12
17
Kayserispor
13
3
3
7
10
22
-12
12
18
Çaykur Rizespor
12
1
5
6
13
19
-6
8
13. Hafta Maçları
23.11.2018
Galatasaray 1 - 1 Atiker Konyaspor
24.11.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 - 0 Antalyaspor
24.11.2018
Alanyaspor 5 - 0 Kayserispor
24.11.2018
Mke Ankaragücü 1 - 4 Beşiktaş
25.11.2018
Sivasspor 1 - 1 Çaykur Rizespor
25.11.2018
Akhisarspor 2 - 4 Bursaspor
25.11.2018
Kasımpaşa 3 - 0 Yeni Malatyaspor
25.11.2018
Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe
26.11.2018
Göztepe - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
13
10
1
2
19
7
12
31
2
Boluspor
12
8
2
2
17
8
9
26
3
Denizlispor
12
8
1
3
22
13
9
25
4
Gazişehir Gaziantep
12
6
4
2
19
7
12
22
5
Ümraniye
12
6
3
3
14
10
4
21
6
Adana Demirspor
12
6
1
5
14
10
4
19
7
Hatayspor
13
5
4
4
12
10
2
19
8
Altınordu
12
4
5
3
14
9
5
17
9
Giresunspor
12
5
2
5
13
10
3
17
10
Altay
13
4
4
5
19
14
5
16
11
Osmanlıspor
12
5
1
6
12
9
3
16
12
İstanbulspor
13
4
4
5
18
20
-2
16
13
Balıkesirspor
12
4
4
4
13
16
-3
16
14
Adanaspor
12
3
5
4
16
16
0
14
15
Eskişehirspor
13
3
3
7
12
28
-16
12
16
Afjet Afyonspor
12
3
2
7
15
18
-3
11
17
Elazığspor
12
3
1
8
14
24
-10
10
18
Karabükspor
13
0
1
12
3
37
-34
-2