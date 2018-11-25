Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor deplasmanından eli boş dönen Fenerbahçe'de yönetim Medical Park Stadyumu'nda başkan Ali Koç yönetiminde mini bir toplantı yaptı. Maçın ardından kurmaylarıyla beraber maçın değerlendirmesini yapan sarı-lacivertli yönetim, takımın oynadığı kötü futbolu masaya yatırdı. Teknik Direktör Erwin Koeman, durumunu da değerlendiren yönetim kurulunun, İstanbul'a dönünce bir dizi karar alması bekleniyor.