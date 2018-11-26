Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Mazisini arayan iki takım, sıkıntılarla boğuştukları sezonda kozlarını paylaştı. Sakatlar, cezalılar, kadro dışılar sebebiyle hem ev sahibi Trabzonspor hem konuk Fenerbahçe ideal 11’lerinden mahrumdu. Karadeniz ekibi 4 haftalık galibiyet hasretini 8 yıldır yenemediği rakibi karşısında sonlandırmak istiyor, büyük maçlarda kaybetmeyen sarı-lacivertliler yeni 8 yıllık geleneği sürdürerek çıkışa devam etmeyi hedefliyordu. Maçın gidişatı ise henüz ilk düdükle belli oldu. Trabzonspor, Erwin Koeman’la toparlanma sürecine girmesine rağmen tarihinin en kötü sezonu gerçeğini değiştiremeyen Fenerbahçe’ye nefes aldırmamaya kararlıydı. Abdülkadir, Yusuf ve Sosa’nın taşıdığı toplarla rakip kaleye yüklenen, kaleci Harun’a bile pres yapan bordo-mavililer üst üste pozisyon üretmekte zorlanmadı. Sağdan Pereira, soldan Novak’ın bindirmelerini savunmakta zorlanan sarı-lacivertliler, Ayew ve Valbuena’nın kayıpları oynamasıyla rakip kaleye uzak kaldı.



Harun da yetmedi

Maça hızlı başlayan Trabzonspor 8’deki Yusuf patentli vuruşla direkten döndü. Slimani’nin 25’te ceza sahasında topa elle müdahalesiyle kazanılan penaltıda Rodallega, Harun’u geçemedi. 30’da Rodallega’nın kafasına, 45+2’de Yusuf’un şutuna engel olan yine Harun’du. İlk yarısı golsüz biten mücadelenin ikinci yarısında ise tam anlamıyla Karadeniz Fırtınası esti. 50’de Pereira’nın sağdan ortasına arka direkte kafayı vuran Novak perdeyi açtı: 1-0. 52’de Onazi’nin şutunu Harun müthiş çıkarırken, 56’da Novak, 57’de Abdülkadir net fırsatları cömertçe harcadı. Oyunu tam anlamıyla domine eden Trabzonspor 58’de Novak’la gole yaklaşırken, 60’ta Abdülkadir’in şık plasesinde Harun’un tokatladığı topun ağlara gitmesine üst direk engel oldu. 73’te Yusuf’un şutunu da önleyen Harun, 75’te Sosa’nın soldan plasesinde çaresiz kaldı: 2-0. 82’de Barış’ın indirdiği topta Frey, Fenerbahçe’yi umutlandırdı: 2-1. 84’te Frey’in şutunda kaleci Uğurcan’ın parmaklarıyla çeldiği top direkten dönerken 3 puanı kazanan Trabzon oldu.

Bitirim ikili

Trabzonspor formasını giymeye başladığı Ocak 2018 tarihinden bu yana Süper Lig’de en fazla gol atan savunmacı Filip Novak oldu. Bordo-mavili takımın sol beki dün F.Bahçe ağlarını da havalandırırken bu yıl gol sayısını altıya yükseltti. Novak geçen sezon 3, bu sezon da aynı sayıda gole imza atmayı başardı. Diğer bek Pereira ise asistleriyle ön plana çıkıyor. Çek futbolcu dünküyle birlikte bu sezon asist sayısını 5’e yükselterek hücuma ne denli katkı verdiğini gözler önüne serdi. İki bek toplamda bu sezon Trabzonspor’un 8 golüne etki etti.

Farklı kazanabilirdik

18 maç sonra Fenerbahçe’yi mağlup etmeyi başaran Trabzonspor’da teknik patron Ünal Karaman mutluydu. “Daha önce kaybettiğimiz maçlarda, hak etmediğimiz mağlubiyetler vardı” diyen teknik adam, “Arkadaşlarımız sahada bir duruş gösterdi. Daha farklı kazanabilirdik. Dört tane genç kullandık. Onur’u da biz bu yaşlarda oynatmaya başladık ve millî takıma göndereceğimizi söylemiştim. Uğurcan’ı da göndereceğiz. İnşallah üç yıl içerisinde takım iskeletinin omurgasını kendi oyuncularımızdan oluşturacağız. Biz hazırlıklıyız” sözlerini kullandı. Karaman, “Taraftar her maç gelmeli. Bu takım onların takımı. Herkese teşekkür ederim. Bu coşkulu oyunu ve galibiyeti çok arzuluyorduk” şeklinde konuştu.