Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’de büyük umutlarla başlayan değişim süreci hayal kırıklığına dönüşmüş durumda. Phillip Cocu’nun kovulmasıyla kendisini bir anda teknik direktörlük koltuğunda bulan Erwin Koeman’ın Galatasaray, Anderlecht, Alanya karşılaşmalarında yaşattığı yalancı bahar, Karadeniz’de Trabzon fırtınasıyla yine kışa döndü. Camia da eleştiri oklarını artık yönetime ve takımın mimarı olarak kabul edilen sportif direktör Damien Comolli’ye çevrildi. Rekorları tersten kırmaya başlayan sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, acil müdahale paketi için düğmeye bastı. Önce statta hemen ardından da İstanbul’a dönüşte bir toplantı yapan Fenerbahçe yönetimi, Comolli ve Koeman’dan hesap sordu. İkiliden kapsamlı bir rapor istenirken, Comolli’nin kredisinin iyice azaldığı öğrenildi.



Yanal güçleniyor

Yapılan durum değerlendirmesinden çıkan karar devre arasına kadar Erwin Koeman’la devam edilmesi yönünde. Ancak, Dinamo Zagreb ve Kasımpaşa karşılaşmalarından da kötü sonuçlar gelmesi hâlinde sarı-lacivertlilerde daha erken bir hoca değişikliği yaşanabilir. Futbolcular için ağır para cezaları planlanırken, kadro dışı bırakma hamlelerinin de devam edebileceği öğrenildi. Tesislerde oyuncularla bir konuşma gerçekleştiren Başkan Ali Koç, “Bu kadar kötü oynamaya hakkınız yok. Hepiniz kendinize çeki düzen verin” sözleriyle son uyarıyı yaptı. Öte yandan daha önce yapılan olumsuz açıklamalara rağmen yönetimin devre arasında Ersun Yanal’ı göreve getirmek için temaslara başladığı belirtildi.

Tek forvete dönüyor

Göreve geldiğinden beri takımı 4-4-2 sistemiyle oynatan Erwin Koeman, yenilmezlik unvanını Trabzon’da bırakınca, ciddi bir rotasyon kararı aldı. Hollandalı, Dinamo Zagreb karşılaşmasında 4-2-3-1 sistemini uygulamak üzere hazırlık yapıyor. Koeman, Isla’yı Şener’le, Mehmet Topal’ı Jailson’la değiştirecek, Slimani kızağa çekilecek, Frey tek forvet olarak sahne alacak.

Bir daha yapmam

Galatasaray derbisinde Belhanda’ya tokat atıp 8 maç ceza alan Jailson, “Kariyerimin en büyük hatasıydı. Bir daha asla böyle bir olayın içinde yer almayacağım. Cezalar bir yana, takımdan ayrı kalmak, bu zor süreçte yardımcı olamamak acı veriyor. Çok pişmanım” dedi.



Yıldırım’a büyük şok

Fenerbahçe Futbol AŞ’nin dün yapılan olağan genel kurul toplantısında eski başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ozan Balaban, Önder Fırat, 1 Haziran 2017 ile 31 Mayıs 2018 özel hesap dönemini kapsayan faaliyetlerinden dolayı ibra edilmedi. Kulübün yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük ise ibra edildi. Öte yandan kulüp sitesinden mevcut yönetimce yapılan açıklamada, söz konusu eski yöneticilerin ‘ibra edilmemesiyle’ ilgili olarak çekimser kalındığı ve her hangi bir yönde oy kullanılmadığı ifade edildi.