Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Roma Real Madrid maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Real Madrid, Roma ile karşı karşıya geliyor. Roma kendi evinde kazanarak grupta liderliği almanın peşinde. Öte yandan Real Madrid ise zorlu deplasmandan puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Cengiz Ünder'li Roma, grupta 9 puanla 2. sırada yer alıyor. Öte yandan Real Madrid ise 9 puanla 1. sırada. İki takımın arasında oynanan ilk karşılaşmada Real Madrid 3-0 kazanmıştı. Peki Roma Real Madrid maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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Roma - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

27 Kasım Salı Günü saat 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

Roma - Real Madrid muhtemel 11'ler

Roma: Olsen, Kolarov, Fazio, Manolas, Florenzi, Ccistante, Nzonzi, Shaarawy, Pellegrini, Cengiz Ünder, Dzeko

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Kroos, Isco, Bale, Asensio, Benzema

Real Madrid'de kaleci Navas, Nacho Fernandez, ve Casemiro'nun sakatlığı bulunuyor. Ev sahibi Roma'da ise Kaleci Olsen, Kaptan De Rossi, Pastore ve Perotti sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.