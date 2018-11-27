River Plate ile Boca Juniors arasındaki Libertadores Kupası Finali ikinci maçı 8 ya da 9 Aralık'ta oynanacak. COMMEBOL, mücadelenin Arjantin dışında başka bir ülkede oynanacağını duyurdu.
Libertadores finalinin tarihi belli oldu!
27.11.2018 - 19:19 | Son Güncelleme: 27.11.2018 - 19:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ertelenen River Plate - Boca Juniors Libertadores karşılaşmasının 8-9 Aralık tarihleri arasında oynanacağı açıklandı.
Etiketler : River Plate,Boca Juniors,Libertadores finali ne zaman,
590711 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/590711.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
12
8
3
1
17
5
12
27
2
Kasımpaşa
13
8
1
4
29
19
10
25
3
Galatasaray
13
7
3
3
23
15
8
24
4
Beşiktaş
13
6
3
4
24
17
7
21
5
Malatyaspor
13
6
3
4
19
13
6
21
6
Antalyaspor
13
6
2
5
16
19
-3
20
7
Trabzonspor
13
5
4
4
21
19
2
19
8
Ankaragücü
13
6
1
6
16
17
-1
19
9
Konyaspor
13
4
6
3
18
15
3
18
10
Göztepe
12
6
0
6
15
14
1
18
11
Bursaspor
13
3
7
3
14
13
1
16
12
Sivasspor
13
3
6
4
15
19
-4
15
13
Alanyaspor
13
5
0
8
11
18
-7
15
14
Erzurum BB
13
3
5
5
11
14
-3
14
15
Fenerbahçe
13
3
4
6
12
17
-5
13
16
Akhisar Bld.Spor
13
3
3
7
15
24
-9
12
17
Kayserispor
13
3
3
7
10
22
-12
12
18
Çaykur Rizespor
13
1
6
6
14
20
-6
9
14. Hafta Maçları
30.11.2018
Çaykur Rizespor - Mke Ankaragücü
30.11.2018
Atiker Konyaspor - Alanyaspor
1.12.2018
Medipol Başakşehir Fk - Sivasspor
1.12.2018
Antalyaspor - Göztepe
1.12.2018
Kayserispor - Trabzonspor
2.12.2018
Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
2.12.2018
Beşiktaş - Galatasaray
3.12.2018
Yeni Malatyaspor - Akhisarspor
3.12.2018
Fenerbahçe - Kasımpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
13
10
1
2
19
7
12
31
2
Denizlispor
13
9
1
3
25
15
10
28
3
Boluspor
13
8
2
3
17
9
8
26
4
Gazişehir Gaziantep
13
7
4
2
20
7
13
25
5
Ümraniye
12
6
3
3
14
10
4
21
6
Adana Demirspor
13
6
2
5
15
11
4
20
7
Hatayspor
13
5
4
4
12
10
2
19
8
Altınordu
13
4
6
3
15
10
5
18
9
Osmanlıspor
13
5
2
6
13
10
3
17
10
Giresunspor
13
5
2
6
15
13
2
17
11
Altay
13
4
4
5
19
14
5
16
12
İstanbulspor
13
4
4
5
18
20
-2
16
13
Balıkesirspor
12
4
4
4
13
16
-3
16
14
Adanaspor
13
3
6
4
17
17
0
15
15
Afjet Afyonspor
13
3
3
7
16
19
-3
12
16
Eskişehirspor
13
3
3
7
12
28
-16
12
17
Elazığspor
13
3
2
8
15
25
-10
11
18
Karabükspor
13
0
1
12
3
37
-34
-2