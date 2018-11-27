Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tokatspor, Sportif Direktör Ahmet Dursun ile yollarını ayırdı. Kulüp, Dursun'un yerine Namık Keskinsu'yu göreve getirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Sportif Direktörümüz Ahmet Dursun ile yaptığımız toplantının ardından sportif direktörlük görevinin feshine karşılıklı anlaşarak karar verdik. Bir Tokatsporlu olarak her zaman desteğinin ve gönlünün bizimle bereber olduğunu biliyoruz. Yaptığı ve yapacağı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla."