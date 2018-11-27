Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile 3 Aralık Pazartesi günü Ülker Stadı'nda karşılaşacak Kasımpaşa, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon, 5'e 2 top kapma ve dar alanda minyatür maçların oynandığı idman, yarı sahada yapılan çift kale maç ve soğuma çalışmalarıyla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan İlhan Depe, Uğurcan Yazğılı, Olivier Veigneau, Abdul Rahman Khalili ve Fode Koita çalışmaya katılmadı.