Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 5. haftasında, E, F, G ve H gruplarında TSİ 23.00'te oynanan 6 karşılaşma sona erdi.

E Grubu'nda Almanya ekibi Bayern Münih, konuk ettiği Benfica'yı 13. ve 30. dakikalarda Arjen Robben, 36. ve 51. dakikalarda Robert Lewandowski ve 76. dakikada Frank Ribery'nin golleriyle 5-1 mağlup etti. Portekiz temsilcisinin tek golünü, 46. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.

Bu sonuçla 13 puanlı Bayern Münih, Ajax'ın ardından gruptan çıkmayı garantileyen ikinci takım oldu. Benfica ise 4 puanla grubu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantiledi.

F Grubu'nda Manchester City, konuk olduğu Olympique Lyon ile 2-2 berabere kaldı. İngiltere ekibinin gollerini Aymeric Laporte ve Sergio Agüero atarken, Fransa temsilcisi ise Maxwel Cornet'in iki golüyle skoru eşitledi.

Bu sonuçla lider Manchester City, 10 puanla grubunu lider tamamlamayı garantileyerek son 16 turuna kaldı. Olympique Lyon ise 7 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Grubun diğer mücadelesinde Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk, deplasmanda Almanya ekibi Hoffenheim'i 3-2 yendi. Ukrayna temsilcisine galibiyeti getiren golleri, Ismaily ve Taison (2) attı. 60. dakikada Adam Szalai'nin ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktığı Hoffenheim'ın gollerini ise Andrej Kramari ve Steven Zuber kaydetti.

G Grubu'nda İspanya ekibi Real Madrid, konuk olduğu İtalya temsilcisi Roma'yı 47. dakikada Gareth Bale ve 59. dakikada Lucas Vazquez'in ağları sarsmasıyla 2-0 yendi.

Roma formasıyla karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, net bir gol pozisyonundan yararlanamazken, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Bu sonuçla 12 puanlı Real Madrid ve 9 puanlı Roma, gruptan çıkmayı garantiledi.

H Grubu'nda ise lider İtalya ekibi Juventus, konuk ettiği İspanya temsilcisi Valencia'yı 59. dakikada Mario Mandzukic'in fileleri havalandırmasıyla 1-0 mağlup etti.

Grubun diğer karşılaşmasında da İngiltere'den Manchester United, Old Trafford Stadı'nda ağırladığı İsviçre ekibi Young Boys'u 90+1'inci dakikada Marouane Fellaini'nin golüyle 1-0 yendi.

Bu sonuçların ardından 12 puanlı Juventus ve 10 puanlı Manchester United son 16 turuna adlarını yazdırırken, 5 puanlı Valencia ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeyi garantiledi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:



E Grubu:

AEK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda): 0-2

Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz): 5-1

Takımlar O G B M A Y Av P

Bayern Münih 5 4 1 0 12 2 10 13

Ajax 5 3 2 0 8 2 6 11

Benfica

5 1 1 3 5 11 -6 4

AEK

5 0 0 5 2 12 -10 0

F Grubu:

Olympique Lyon (Fransa) - Manchester City (İngiltere): 2-2

Hoffenheim (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-3

Takımlar O G B M A Y Av P

Manchester City

5 3 1 1 14 5 9 10

Olympique Lyon

5 1 4 0 11 10 1 7

Shakhtar Donetsk 5 1 2 2 7 15 -8 5

Hoffenheim

5 0 3 2 10 12 -2 3



G Grubu:

Roma (İtalya) - Real Madrid (İspanya): 0-2

CSKA Moskova (Rusya) - Viktoria Plzen (Çekya): 1-2

Takımlar O G B M A Y Av P

Real Madrid 5 4 0 1 12 2 10 12

Roma 5 3 0 2 10 6 4 9

Viktoria Plzen

5 1 1 3 5 15 -10 4

CSKA Moskova

5 1 1 3 5 9 -4 4



H Grubu:

Juventus (İtalya) - Valencia (İspanya): 1-0

Manchester United - Young Boys (İsviçre): 1-0



Takımlar O G B M A Y Av P

Juventus

5 4 0 1 8 2 6 12

Manchester United

5 3 1 1 6 2 4 10

Valencia

5 1 2 2 4 5 -1 5

Young Boys

5 0 1 4 2 11 -9 1