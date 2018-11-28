Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’deki kıyımdan Sportif Direktör Damien Comolli de nasibini aldı. Sezon başından beri kadro dışı kararlarının alındığı, hocaların gönderildiği sarı-lacivertlilerde, kötü gidişin mimarı olarak eleştiri oklarına hedef olan Comolli’nin yetkileri kısıtlandı. Aldığı oyuncuların maliyet ve performansı tartışma konusu olan Fransız, artık transferde karar değil, tavsiye verecek. İpler ise futbol şube sorumluluğuna getirilen yönetici Selahattin Baki’nin elinde olacak. Daha önce İngiliz ekibi Sheffield United’da yönetici olarak görev yapan ve transfer piyasasına da hakim olan Baki, sarı-lacivertlilerde de tam yetkili olarak takviye çalışmalarını yönetecek. Comolli, sadece görüşmelerde masaya oturan adam rolünü üslenecek.



Her şey sil baştan

Samandıra’da yoğun mesai harcayan Selahattin Baki, oyuncularla birebir görüşmeler yaparak takımın içinde bulunduğu psikolojiden çıkması için çaba harcarken, transfer için de gaza basmış durumda. Damien Comolli’nin geçtiğimiz günlerde ara dönemde transferin pek mümkün görünmediği açıklamasının aksine, sarı-lacivertliler artık 3-4 takviye planlıyor. Transfer sadece futbolcuları da kapsamıyor. Yeni bir hoca için de görüşmeler başladı. Comolli-Baki değişikliğindeki önemli detay ise Türk oyunculara ve hocalara sıcak bakmayan Fransız’ın yetkilerinin kısıtlanmasıyla, transfer politikasının da baştan aşağı değişecek olması. Son gelişmelerin ardından Ersun Yanal’ın da F.Bahçe’ye yakın olduğu aşikar.

Slimani erken yol alacak!

Fenerbahçe’nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Islam Slimani, sarı-lacivertlilerin son 24 yıldaki en kötü golcü performansına imza attı. Ligde 875 dakika forma giyen Cezayirli golcü bu sürede sadece 1 kez ağları havalandırarak dip yaptı. 2002-03 sezonunda 17 maçta 10 gol atan Washigol lakaplı Washington’un 82 dakikada 1 golle en verimli olduğu listede, Slimani’den kötüsü, 360 dakikada 1 gol kaydeden Kennet Andersson oldu. İsveçli, sarı-lacivertli formayla geçirdiği iki sezonda 63 maça çıkmış, 16 gol kaydetmişti. Fenerbahçe’nin, bu performansının ardından Slimani’nin durumunu masaya yatıracağı, kiralık olarak forma giyen Cezayirli ile devre arasında yolların ayrılabileceği öğrenildi.

Söz kalmadı

Fenerbahçe’nin gidişatı endişe verirken, Mehmet Topal “Artık söyleyecek bir şey yok. Acilen toparlanıp bu durumdan kurtulmamız gerek” dedi. Trabzon karşısında sergilediği performansı eleştiren Topal “Ameliyat nedeniyle iki ay sonra formama kavuştum ama daha iyi olmalıydım. Hepimiz kendimize gelmeliyiz” dedi.

görev dağılımı



Süre üç yıl

F.Bahçe Futbol A.Ş’nin önceki gün yapılan genel kurulunda yeni yönetim seçildi. Ali Koç, Semih Özsoy, Erol Bilecik, Burhan Karaçam, Şaban Erdikler, Sertaç Komsuoğlu üç sene süreyle yönetim kurulu üyeliğine getirildi. Sina Afra, Güral Aydın, Aram Markaroğlu bağımsız üye olarak seçildi. Bağımsız üyelere aylık 2 bin lira ödenecek.



Ayew 2 hafta yok

Fenerbahçe’nin Trabzonspor ile yaptığı maçta sakatlanan Andre Ayew, operasyon geçirdi. Liv Hospital’da yapılan muayene ve tetkiklerin ardından sağ el dördüncü parmağında kırık tespit edilen Ganalı oyuncunun başarılı bir operasyon geçirdiği ve sahalardan 2 hafta uzak kalacağı açıklandı.