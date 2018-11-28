Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustadter, Teknik Sorumlu Erwin Koeman ile birlikte Dinamo Zagreb maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımdaki geleceğiyle ilgili olarak konuşan Rus futbolcu, "Çok uzun soluklu planlar yapmıyorum. Şu andaki kariyer planım yarınki maçı kazanmak. 6 ay sonrası veya 2 hafta sonrasını düşünmüyorum. Sadece takıma katkı sağlamak istiyorum. Güven kazanmak istiyorum, maçları kazanmak istiyorum. Diğer hiçbir şeyi bilmiyorum, sadece yarına odaklanıyorum. O kadar uzağa bakmıyorum" dedi. Takımdaki kötü gidişatla ilgili de konuşan Neustadter, "Bunun cevabını vermek zor. Çok fazla şey bir araya geldi. Takım istiyor, çalışıyor. Gol atmak istiyoruz, savunma yapmak istiyoruz. Bir süre, Trabzonspor maçına kadar performansımız yükseldi ancak Trabzonspor maçında tekrar bir düşüş yaşadık. Şansın da yanımızda olmadığını düşünüyorum. Bazı maçlar var, 1-0'ı bulsak biz avantajlı olacaktık ancak olmadı. Bunları başaramadık. Umarım yarın bunu başarırız ve ilk golü atan taraf oluruz" açıklamasını yaptı.
Roman Neustadter: "Takıma katkı vermek istiyorum"
28.11.2018 - 18:58 | Son Güncelleme: 28.11.2018 - 18:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin Rus savunmacısı Roman Neustadter, Dinamo Zagreb maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında "Takıma katkı sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Etiketler : koeman,roman neustadter,fenerbahçe,zagreb,
590864 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/590864.aspx
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PTT 1. Lig
S.
Takım
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G.
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M.
A.
Y.
A.
P.
1
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13
9
3
1
19
5
14
30
2
Kasımpaşa
13
8
1
4
29
19
10
25
3
Galatasaray
13
7
3
3
23
15
8
24
4
Beşiktaş
13
6
3
4
24
17
7
21
5
Malatyaspor
13
6
3
4
19
13
6
21
6
Antalyaspor
13
6
2
5
16
19
-3
20
7
Trabzonspor
13
5
4
4
21
19
2
19
8
Ankaragücü
13
6
1
6
16
17
-1
19
9
Konyaspor
13
4
6
3
18
15
3
18
10
Göztepe
13
6
0
7
15
16
-1
18
11
Bursaspor
13
3
7
3
14
13
1
16
12
Sivasspor
13
3
6
4
15
19
-4
15
13
Alanyaspor
13
5
0
8
11
18
-7
15
14
Erzurum BB
13
3
5
5
11
14
-3
14
15
Fenerbahçe
13
3
4
6
12
17
-5
13
16
Akhisar Bld.Spor
13
3
3
7
15
24
-9
12
17
Kayserispor
13
3
3
7
10
22
-12
12
18
Çaykur Rizespor
13
1
6
6
14
20
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9
14. Hafta Maçları
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Çaykur Rizespor - Mke Ankaragücü
30.11.2018
Atiker Konyaspor - Alanyaspor
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Medipol Başakşehir Fk - Sivasspor
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2.12.2018
Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
2.12.2018
Beşiktaş - Galatasaray
3.12.2018
Yeni Malatyaspor - Akhisarspor
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
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Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
13
10
1
2
19
7
12
31
2
Denizlispor
13
9
1
3
25
15
10
28
3
Boluspor
13
8
2
3
17
9
8
26
4
Gazişehir Gaziantep
13
7
4
2
20
7
13
25
5
Ümraniye
12
6
3
3
14
10
4
21
6
Adana Demirspor
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6
2
5
15
11
4
20
7
Hatayspor
13
5
4
4
12
10
2
19
8
Altınordu
13
4
6
3
15
10
5
18
9
Osmanlıspor
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5
2
6
13
10
3
17
10
Giresunspor
13
5
2
6
15
13
2
17
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Altay
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4
4
5
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14
5
16
12
İstanbulspor
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4
4
5
18
20
-2
16
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Balıkesirspor
12
4
4
4
13
16
-3
16
14
Adanaspor
13
3
6
4
17
17
0
15
15
Afjet Afyonspor
13
3
3
7
16
19
-3
12
16
Eskişehirspor
13
3
3
7
12
28
-16
12
17
Elazığspor
13
3
2
8
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25
-10
11
18
Karabükspor
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0
1
12
3
37
-34
-2