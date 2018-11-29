Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda mücadele eden Beşiktaş bu akşam Norveç’te Sarpsborg ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların Avrupa’ya devam edip etmeyeceğini büyük ölçüde belirleyecek maç öncesinde kadrosunda 10 eksik bulunuyor. Grupta 4 puanla son sırada yer alan temsilcimiz, ikinci olan ve ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Sarsborg’un karşısına, Quaresma, Babel, Medel, Gökhan Gönül, Roco, Gökhan Töre, Atiba, Güven Yalçın, Pepe ve Tolgay Arslan’dan mahrum olarak çıkacak. Durum böyle olunca Teknik Direktör Şenol Güneş gençlere sarıldı.

Lens son anda

Tecrübeli teknik adam, U21 takımından 2001 doğumlu Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Akgün ve 2000 doğumlu Erdem Seçgin’i kadroya aldı. Şenol Hoca’nın, pazar günü ligde Galatasaray’la oynanacak olan derbi öncesi sakatlığını yeni atlatan isimleri de riske atmamak için Sarpsborg maçı kadrosuna almadığı öğrenildi. Öte yandan sakatlığını yeni atlatan bir başka isim olan Jeremain Lens, teknik heyetle yaptığı görüşmede kendisinini yüzde 100 hazır hissettiğini söyleyince Sarpsborg maçının kadrosuna alındı.

Genç kafile

Beşiktaş kafilesi önemli eksiklere Norveç’e giderken kafilede Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, Oğuzhan Akgün ve Rıdvan Yılmaz gibi gençler yer aldı.

ŞUTLARIYLA YIKACAK

Gözler yine Ljajic’te

Ankaragücü maçında şov yapan Âdem Ljajic, Sarpsborg maçında Beşiktaş’ın en önemli kozu olacak. Tecrübeli 10 numara, Norveç ekibi karşısında gollerine devam etmeye çalışacak. Hücum hattında asistleriyle katkı yapmaya çalışacak olan Ljajic, ek olarak ceza sahası dışından yapacağı bitirici vuruşlarıyla da Sarpsborg’u yıkmaya hazırlanıyor.