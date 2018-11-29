Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarpsborg Beşiktaş maçı canlı izle ve şifresiz izle için hemen tıkla. beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak Sarpsborg Beşiktaş maçından en son gelişmeleri, iki takımın istatistiklerini, canlı izleme sayfasını ve açıklamaları haberimizden görebilirsiniz. İşte Sarpsborg Beşiktaş maçından tüm detaylar. Sarpsborg Beşiktaş maçı canlı izleme ekranı için sayfamıza bakabilirsiniz. Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda yer alan Beşiktaş 5. maçında Sarpsborg'a konuk oluyor. Sarpsborg Beşiktaş mücadelesini beIN Sports kanalından üye olarak şifresiz canlı izleyebilirsiniz. Bu haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olan Sarpsborg Beşiktaş mücadelesinden ayrıntılı bilgileri ve son gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Beşiktaş'ın Sarpsborg maçının kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Adriano Correia, Necip Uysal, Domagoj Vida, Caner Erkin, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Erdem Seçgin, Jeremain Lens, Mustafa Pektemek, Cyle Larin, Vagner Love, Erdoğan Kaya, Oğuzhan Akgün, Rıdvan Yılmaz."

Sarpsborg-Beşiktaş maçını Harald Lechner yönetecek

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş'ın deplasmanda Sarpsborg ile oynayacağı maçı Harald Lechner yönetecek.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Sarpsborg ile oynayacağı mücadelenin hakemleri açıklandı. Sarpsborg Stadı'nda 29 Kasım Perşembe günü oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek. Maçta Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andreas Staudinger olacak.

Grupta son sırada

Grupta 4 maç sonunda 4 puan toplayan Beşiktaş, son sırada yer alıyor. Lider Genk'in 3 puan gerisinde bulunan siyah-beyazlılarda hedef Sarpsborg ve Malmö maçlarını kazanarak bir üst tura yükselmek. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Sarpsborg'u 3-1'lik skorla geçmeyi başaran Şenol Güneş'in öğrencileri, ardından çıktıkları Malmö ve Genk maçlarından mağlubiyetle ayrılmıştı. Son Genk karşılaşmasında ise deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Sarpsborg önünde kazanarak ilk 2 sıra için avantaj sağlamak istiyor.

TSİ 23.00'te oynanacak olan karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek. Harald Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Andreas Staudinger olacak.

En farklı galibiyeti Güneş yönetiminde aldı

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti de Şenol Güneş yönetiminde elde etti.UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu sezon Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza atmayı başardı.Siyah-beyazlılar, bu kulvarda daha önce en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenerek almıştı.

Kartal 10 eksikle Norveç deplasmanında

EFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Sarpsborg'la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, 10 eksikle Norveç'e gidiyor. Siyah-beyazlılarda 7 sakat, 1 kadro dışı, 2 de listede yer almayan oyuncu var.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Norveç temsilcisi Sarpsborg ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, tam 10 eksikle deplasmana gidiyor. Siyah-beyazlılarda UEFA listesinde isimleri yer almayan Atiba Hutchinson ile formda golcü Güven Yalçın ve kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın yanı sıra tam 7 sakat var. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Roco, Babel, Gökhan Töre ve Quaresma, Sarpsborg karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

Deplasmanda zorlanıyor

Beşiktaş, bu sezonki Avrupa mücadelesinde kötü bir deplasman performansı gösterdi.Avrupa kupalarında 5 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlılar, bir kez galibiyet alabildi. İki maçı berabere tamamlayan Beşiktaş, deplasmanda rakiplerine iki kez mağlup oldu.Beşiktaş, Sarpsborg maçıyla ayrıca Avrupa kupalarında 108. kez deplasman mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 107 karşılaşmadan 26'sını kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 60 müsabakada ise yenildi.

Dış sahada 121 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 196 gol gördü.

Norveç ekipleriyle 10. maç

Beşiktaş, Norveç ekipleriyle Avrupa kupalarında 10. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle daha önce oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.Norveç takımlarına 14 gol atan Beşiktaş, kalesinde de 12 gol gördü.Avrupa kupalarında Sarpsborg ile ilk kez bu sezon eşleşen siyah-beyazlı takım, İstanbul'daki karşılaşmada rakibine 3-1 üstünlük sağlamıştı.

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Sarpsborg Beşiktaş maçı canlı izle ve şifresiz izle için hemen tıkla. beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak Sarpsborg Beşiktaş maçından en son gelişmeleri, iki takımın istatistiklerini, canlı izleme sayfasını ve açıklamaları haberimizden görebilirsiniz. İşte Sarpsborg Beşiktaş maçından tüm detaylar. Sarpsborg Beşiktaş maçı canlı izleme ekranı için sayfamıza bakabilirsiniz. Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda yer alan Beşiktaş 5. maçında Sarpsborg'a konuk oluyor. Sarpsborg Beşiktaş mücadelesini beIN Sports kanalından üye olarak şifresiz canlı izleyebilirsiniz. Bu haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olan Sarpsborg Beşiktaş mücadelesinden ayrıntılı bilgileri ve son gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.