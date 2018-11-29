Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur 3’üncü maçlar kapsamında I Grubu'nda yer alan Türkiye, evinde ağırladığı İspanya’yı 71-67 yenerek liderliğe yükseldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, “Çin'e gitmek için İspanya gibi bir takımı yenmek bizim şu anki takımımız için çok önemli. Maçın aslında gelişimi bizim için pek sürpriz olmadı. Böyle bir maç bekliyorduk. Çalıştığımız konuların büyük kısmını sahada uyguladık. Son oynadığımız maçlara göre 6 oyuncumuz kadroda yoktu. Burada tabi ki oyuncularımın özverisi önemliydi. Semih’ten içeri kısımda çok iyi katkı aldık. Uzun süredir kadroda olmayan oyuncular bugün kadroda şans buldu. Hepsi de takıma müthiş katkı sağladı. Düşük skorla istediğimiz bir tempoda maçı kazanmayı başardık. Şu an İspanya’yı yenerek grup lideri konumundayız. Biz 2 senelik süreçte hiçbir bahane ortaya koymadan, Çin’i hedef olarak ortaya koyduk. Bu yolda büyük bir mesafe kat etmiş durumdayız. Yüzde 90 artık Çin’e gideceğiz diyebilirim. Herkese bu konuda teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kazanmak için elimizden geleni yapacağız”

Karadağ maçına da değinen Sarıca, konuşmasında şunları kaydetti:

“Karadağ maçı bu maçın sonucundan bağımsız çok zor bir maç olacak. Oraya giderken biraz daha rahat gideceğiz. Bugün burada kaybetsek daha büyük bir baskı altında olacaktık. Bu tür galibiyetlerden sonra bir rahatlama oluyor ama bunu engellememiz lazım. Mental olarak iyi hazırlanmamız lazım. Çeşitli zorluklarla oraya gideceğiz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız.”

“Bizim hedefimiz Çin’e gitmek”

Milli basketbolcu Metecan Birsen ise, “Gruptan çıkma adına çok önemli bir maçtı bizim için. Bizim hedefimiz Çin’e gitmek. Taraftarımızın müthiş desteğiyle maçtan galip ayrıldık. Zor bir süreçten geçtik fakat birlik olduk, hepimiz çok mücadele ettik ve bu maçı kazanmayı bildik” şeklinde konuştu.