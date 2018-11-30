Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Süper Lig’de küme düşme hattından kurtulma çabaları yetersiz kalan Fenerbahçe, vasat rakiplerle mücadele ettiği Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb’i konuk etti. Çok parlak olmasa da, ligdekinden daha iyi sonuçlar elde ettiği bu kulvarda sarı-lacivertlilerin hedefi Hırvat ekibinden rövanşı alarak liderlik şansını son maça taşımaktı. Zagreb’de yaşanan 4-1’lik hezimet ve Trabzon deplasmanındaki performans düşünüldüğünde Fenerbahçe’nin işi çok kolay görünmüyordu. Ancak sakatlıklar nedeniyle rotasyona mecbur kalan Erwin Koeman’ın sahaya sürdüğü kadro beklentilerin üzerinde bir futbol ortaya koydu. Dinamo’ya kaybeden 11’den tam 6 farklı isim vardı Kadıköy’de ve bu oyuncular ilk yarıda oyunu tam anlamıyla domine etti. 4-4-2’den vazgeçip Slimani’yi kızağa çeken Koeman’ın Ayew’in yokluğunda mecburen forma verdiği Barış, Dinamo’nun sol kanadını adeta otobana çevirdi.



Tek güzellik tur

Maçın başlarında Stojanovic’in sert şutunda Gavranovic’e çarparak yön değiştiren top Harun’u kontrpiyede bıraksa da tecrübeli kaleci hata yapmadı. Sonrası ise tamamen Fenerbahçe’nin ataklarıyla geçti. Ancak 17’de Benzia, 33’te Frey net fırsatları cömertçe harcadı. 42’de Barış’ın, 43’te Skrtel’in gol girişimleri de savunmanın cansiperane hamleleriyle boşa çıktı. 65’ten itibaren Dinamo reaksiyon göstermeye başladı. Petkovic’in şutunda Harun elinden kaçırdığı topu çizgi üzerinde kontrol ederken, hemen ardından Emir Dilaver’in kafa şutu ağlarla buluşsa da hakem genç oyuncunun vuruş öncesinde Isla’ya faul yaptığı gerekçesiyle tabelanın değişmesine izin vermedi. Maç golsüz beraberlikle biterken Fenerbahçe, son maçlar öncesinde lider Dinamo’nun ardından üst tura yükseldi.

Tur bizi mutlu etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman maçın ardından, “Gol atmakta son vuruş sıkıntısı yaşıyoruz fakat pozisyonlar üretebiliyoruz. Çok da çalışıyoruz. Eğer pozisyon üretmemiş olsak işimiz çok zor olurdu” derken, “Oyuncu değiştirmedim evet, bazı oyuncularıma sordum; onlar da 90 dakika oynamak istediklerini söyledi. Bu takım 90 dakika sahada kalmayı hak etti. Tur atladığımız için çok mutluyuz” sözlerini kullandı. Ersun Yanal sorusuna cevap veren Koeman, “Futbolda birçok defa olmuş durumlar. Benim için soruyorsanız ben umursamıyorum” şeklinde konuştu.