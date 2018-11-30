Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, haftanın futbolcusu seçildi.

UEFA'nın belirlediği Avrupa Ligi grup aşamasında 5. haftanın en iyi futbolcusu unvanını, Norveç ekibi Sarpsborg'a karşı 2 gol ve 1 gol pasıyla oynayarak galibiyette başrolü oynayan Beşiktaşlı Lens elde etti.

Jeremain Lens, rakipleri Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Chelseali Oliver Giroud ve Sporting Lizbonlu Bruno Fernandes'den daha fazla oy alarak bu unvana layık görüldü.

Beşiktaşlı Lens ve Hakan Çalhanoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en iyi 11'ine de seçilmişti.