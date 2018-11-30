Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maç öncesinde çıkan olaylar nedeniyle iki kez ertelenen Libertadores Kupası finali rövanşının, Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanması kararına River Plate ve Boca Juniors kulüpleri itiraz etti.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Disiplin Kurulu'nun resmi olarak açıkladığı Libertadores Kupası finali rövanşının 9 Aralık'ta Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanması kararına, maçta karşılaşacak kulüplerden sert tepki geldi.

Normal şartlarda finalin rövanşına ev sahipliği yapması gereken River Plate Kulübünün yazılı açıklamasında, Disiplin Kurulu'nun maçı Santiago Bernabeu Stadı'na alma kararına ve 400 bin dolar para ile iki resmi maçı seyircisiz oynama cezalarına karşı yasal itirazların yapılacağı bildirildi.

Boca Juniors Kulübü de resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, CONMEBOL'u "kurallara aykırı hareket etmekle" suçlayarak, karara karşı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne kadar tüm yasal itirazların yapılacağını duyurdu.

Ayrıca Arjantin futbolunun sembol isimlerinden eski Arjantin Milli Takım Kaptanı ve eski Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Diego Maradona da CONMEBOL için "futbolun kanayan yarası" ifadesini kullandı. La Red radyosuna konuşan Maradona, CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez'i hedef alarak "Güvenliği sağlayın, maçı burada oynatın. Ne yani, ben ailemi bir Boca-River maçını izlemek için Madrid'e mi götüreceğim? Ne kadar para tutar biliyor musun? Bir de sonra para yok derler. Dominguez bulunduğu yere layık değil, bana onun dünya futbolundan konuşacağını söylemeyin." değerlendirmesinde bulundu.

Bernabeu, 4 büyük finale ev sahipliği yapan ilk stat olacak

İtirazlardan herhangi bir sonuç alınmazsa 9 Aralık'ta Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak final rövanşı, bazı ilkleri de beraberinde getirecek.

Libertadores Kupası finali, tarihinde ilk defa Güney Amerika'nın dışında yapılacak, Santiago Bernabeu Stadı da futbol dünyasında 4 büyük finale ev sahipliği yapan ilk stat olacak.

Bernabeu, daha önce bir Dünya Kupası finali (1982), bir Avrupa Kupası finali (1964), 4 kez de Avrupa Şampiyonlar Ligi finaline (1957, 1969, 1980, 2010) ev sahipliği yapmıştı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda bugüne kadar River Plate 5, Boca Juniors ise 1 kez maç yaptı.

Diğer yandan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, final maçının güvenliğini garanti etti. İspanyol basını da, polisin her iki takımın taraftarlarına karşı Madrid kentinde geniş güvenlik önlemleri almak için alarma geçtiğini yazdı.

River Plate'in Antonio Vespucio Liberti Stadyumu'nda geçen cumartesi oynanması gereken karşılaşma, River Plate taraftarının Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüse saldırmasının ardından bir gün sonraya ertelenmişti. CONMEBOL, Boca Juniors Kulübünün karara itirazının ardından maçı ikinci kez erteleme kararı almıştı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in iki köklü kulübü arasındaki finalin ilk ayağına Boca Juniors ev sahipliği yapmış ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.