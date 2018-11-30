Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı.
Rize'de gol perdesini Ankaragücü El Kabir ile açtı. Ankaragücü'ne yanıtı ise Umar Aminu verdi.
Maçın son bölümünde Rizespor penaltı kazandı. Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de ilk maçına çıkan Altay, Boldrin'in kullandığı penaltıyı çıkardı.
Bu eşitlikle birlikte Rizespor puanını 10'a, Ankaragücü ise 20'ye yükseltti.
Rize'de 2 gol 1 penaltı! Kazanan yok
30.11.2018 - 21:54 | Son Güncelleme: 30.11.2018 - 21:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı.
Etiketler : rize,ankaragücü,
591205 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/591205.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Takım
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M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
13
9
3
1
19
5
14
30
2
Kasımpaşa
13
8
1
4
29
19
10
25
3
Galatasaray
13
7
3
3
23
15
8
24
4
Beşiktaş
13
6
3
4
24
17
7
21
5
Malatyaspor
13
6
3
4
19
13
6
21
6
Antalyaspor
13
6
2
5
16
19
-3
20
7
Trabzonspor
13
5
4
4
21
19
2
19
8
Ankaragücü
13
6
1
6
16
17
-1
19
9
Konyaspor
13
4
6
3
18
15
3
18
10
Göztepe
13
6
0
7
15
16
-1
18
11
Bursaspor
13
3
7
3
14
13
1
16
12
Sivasspor
13
3
6
4
15
19
-4
15
13
Alanyaspor
13
5
0
8
11
18
-7
15
14
Erzurum BB
13
3
5
5
11
14
-3
14
15
Fenerbahçe
13
3
4
6
12
17
-5
13
16
Akhisar Bld.Spor
13
3
3
7
15
24
-9
12
17
Kayserispor
13
3
3
7
10
22
-12
12
18
Çaykur Rizespor
13
1
6
6
14
20
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9
14. Hafta Maçları
30.11.2018
Çaykur Rizespor - Mke Ankaragücü
30.11.2018
Atiker Konyaspor - Alanyaspor
1.12.2018
Medipol Başakşehir Fk - Sivasspor
1.12.2018
Antalyaspor - Göztepe
1.12.2018
Kayserispor - Trabzonspor
2.12.2018
Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
2.12.2018
Beşiktaş - Galatasaray
3.12.2018
Yeni Malatyaspor - Akhisarspor
3.12.2018
Fenerbahçe - Kasımpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
13
10
1
2
19
7
12
31
2
Denizlispor
13
9
1
3
25
15
10
28
3
Boluspor
13
8
2
3
17
9
8
26
4
Gazişehir Gaziantep
13
7
4
2
20
7
13
25
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Ümraniye
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7
3
3
15
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Adana Demirspor
13
6
2
5
15
11
4
20
7
Hatayspor
13
5
4
4
12
10
2
19
8
Altınordu
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6
3
15
10
5
18
9
Osmanlıspor
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5
2
6
13
10
3
17
10
Giresunspor
13
5
2
6
15
13
2
17
11
Altay
13
4
4
5
19
14
5
16
12
İstanbulspor
13
4
4
5
18
20
-2
16
13
Balıkesirspor
13
4
4
5
13
17
-4
16
14
Adanaspor
13
3
6
4
17
17
0
15
15
Afjet Afyonspor
13
3
3
7
16
19
-3
12
16
Eskişehirspor
13
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3
7
12
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-16
12
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25
-10
11
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0
1
12
3
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-2