Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı.



Rize'de gol perdesini Ankaragücü El Kabir ile açtı. Ankaragücü'ne yanıtı ise Umar Aminu verdi.



Maçın son bölümünde Rizespor penaltı kazandı. Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de ilk maçına çıkan Altay, Boldrin'in kullandığı penaltıyı çıkardı.



Bu eşitlikle birlikte Rizespor puanını 10'a, Ankaragücü ise 20'ye yükseltti.