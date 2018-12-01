Beşiktaş'ta mayıs ayında yapılacak olan kongre öncesinde, kuruluşundan itibaren 30 seneyi geride bırakan Genç Beşiktaşlılar Derneği, bir araya geldi. Siyah-beyazlı camianın sorunlarının paylaşıldığı ve geleceği yönelik projelerin konuşulduğu toplantıda Başkan Ahmet Hilmi Yılmaz ve Eski Başkan Ali Büyükasar açıklamalarda bulundu. Birlik ve beraberlik için bir araya geldiklerini söyleyen Ali Büyükasar, "Beşiktaş adına özlenen birlik ve beraberliği sağladık. Hedefimiz mali disiplini olan, taraftar ile barışık olan ve daha şeffaf yönetilen bir Beşiktaş" ifadelerini kullandı. Başkan Ahmet Hilmi Yılmaz ise, "Önümüzdeki kongre süreci için camiamızın önde gelen dernek ve gruplarıyla fikir alışverişlerimiz sürüyor. Zamanımız var ancak çalışmalarımızı sıkı tutuyoruz. İnşallah 2019 yılında Beşiktaş'ı yeni yönetim anlayışına kavuşturacağız. Gençlerin fikirlerini ön planda tutarak çok daha güzel projeleri gerçekleştireceğiz" dedi.
Genç Beşiktaşlılar kongre hazırlığında
01.12.2018 - 14:09 | Son Güncelleme: 01.12.2018 - 14:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta mayıs ayında gerçekleşecek olan seçimli genel kurul öncesinde 30. senesini geride bırakan Genç Beşiktaşlılar Grubu'nun önemli isimleri bir araya geldi.
Kaynak: iha
Etiketler : genç beşiktaşlılar,
591306 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/591306.aspx
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Trabzonspor
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6
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Konyaspor
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10
Göztepe
13
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Bursaspor
13
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7
3
14
13
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16
12
Sivasspor
13
3
6
4
15
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-4
15
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Alanyaspor
13
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Erzurum BB
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5
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Fenerbahçe
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Akhisar Bld.Spor
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Kayserispor
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Çaykur Rizespor
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12/2/2018
Beşiktaş - Galatasaray
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Yeni Malatyaspor - Akhisarspor
12/3/2018
Fenerbahçe - Kasımpaşa
S.
Takım
O.
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A.
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1
Gençlerbirliği
13
10
1
2
19
7
12
31
2
Denizlispor
13
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Boluspor
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8
2
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9
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26
4
Gazişehir Gaziantep
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Ümraniye
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Osmanlıspor
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Giresunspor
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Adanaspor
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İstanbulspor
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Balıkesirspor
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Afjet Afyonspor
13
3
3
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Eskişehirspor
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3
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Elazığspor
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