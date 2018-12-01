Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta mayıs ayında yapılacak olan kongre öncesinde, kuruluşundan itibaren 30 seneyi geride bırakan Genç Beşiktaşlılar Derneği, bir araya geldi. Siyah-beyazlı camianın sorunlarının paylaşıldığı ve geleceği yönelik projelerin konuşulduğu toplantıda Başkan Ahmet Hilmi Yılmaz ve Eski Başkan Ali Büyükasar açıklamalarda bulundu. Birlik ve beraberlik için bir araya geldiklerini söyleyen Ali Büyükasar, "Beşiktaş adına özlenen birlik ve beraberliği sağladık. Hedefimiz mali disiplini olan, taraftar ile barışık olan ve daha şeffaf yönetilen bir Beşiktaş" ifadelerini kullandı. Başkan Ahmet Hilmi Yılmaz ise, "Önümüzdeki kongre süreci için camiamızın önde gelen dernek ve gruplarıyla fikir alışverişlerimiz sürüyor. Zamanımız var ancak çalışmalarımızı sıkı tutuyoruz. İnşallah 2019 yılında Beşiktaş'ı yeni yönetim anlayışına kavuşturacağız. Gençlerin fikirlerini ön planda tutarak çok daha güzel projeleri gerçekleştireceğiz" dedi.