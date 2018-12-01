Spor Toto 1. Lig 14. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor'u 6-0 mağlup etti. Müsabaka, Osmanlı Stadı'ndaki zemin problemi nedeniyle Eskişehir'de oynandı.
14'üncü dakikada Deniz Yılmaz’ın soldan ortasında Nadir Çiftçi kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.
25'inci dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Deniz Yılmaz'ın sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.
47'nci dakikada Jailton Da Silva'nın direkten dönen topunu savunma uzaklaştırdı.
54'üncü dakikada Nadir Çiftçi'nin ortasında Stephane Sessegnon takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.
71'inci dakikada Deniz Yılmaz'ın pasında Bekir Yılmaz kalecinin yanından topu ağlara gönderdi: 4-0.
76'ncı dakikada Deniz Yılmaz, kendisinin ikinci takımının beşinci golünü kaydetti: 5-0.
81'inci dakikada Ahmet Oğuz kazanılan penaltıyı gole çevirdi: 6-0.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Baran Eraslan, Burak Cansız
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan (Dk. 51 Emrullah Şalk), Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi, Sessegnon (Dk. 77 Berat Ayberk Özdemir), Luccas Claro, Deniz Yılmaz, Selçuk Şahin (Dk. 62 Bekir Yılmaz), Jailton
Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Ahmet Karadayı (Dk. 74 Ali Kemal Yılmaz), Fatih Tultak, Abdullah Sezgin, Hüseyin Topbaş (Dk. 65 Emre Eser), Sezer Gündüz, Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt, Cihan Aydın, Berk Kervankıran (Dk. 59 Melih Berat Arslan)
Goller: Dk. 13 Nadir Çiftçi, Dk. 25 ve 76 Deniz Yılmaz, Dk. 54 Sessegnon, Dk. 71 Bekir Yılmaz, Dk. 81 Ahmet Oğuz (penaltıdan) (Gençlerbirliği)