Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta içinde annesini kaybeden, maçtan önce Ünal Karaman'ın 'Annen vefat etti, istersen maça gelme' demesine rağmen 'Annem için oynamak istiyorum' deyip maça çıkan Ekuban, attığı golden sonra gözyaşlarına boğuldu.

82. dakikada attığı kritik golün sevinci sırasında ağlayan Ekuban, elleriyle ardından gökyüzünü göstererek golü annesine armağan etti.

"ANNEM'İ GURURLANDIRDIM"

Maçtan sonra konuşan Ekuban: "Çok zordu. Annemi kaybettim, onun vefatından sonra yapmam gereken buydu. Sahaya çıkıp, bütün duyguları bir kenara bırakıp, bunu bir golle taçlandırmak zorundaydım. Ancak annemi böyle gururlandırabilirdim." ifadelerini kullandı.