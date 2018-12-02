Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER - BURHAN CAN TERZİ

Süper Lig’in 14. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Şampiyonluk yarışında Başakşehir ile Kasımpaşa’nın arkasında kalan Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park’ta kozlarını paylaşacak. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Bu sezon ligde istikrar yakalamakta zorlanan iki takımın mücadelesi şampiyonluk yarışını da yakından etkileyecek. İkinci sıradaki Galatasaray, dördüncü sıradaki Beşiktaş’tan 3 puan önde. Kazanan taraf yarışa tutunacak, kaybeden ise havlu atmasa da zirveden uzaklaşmış olacak. Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Babel ve Roco’nun yanı sıra para krizi çıkaran Tolgay ve Pepe derbide oynayamayacak. Galatasaray’da ise cezalı Rodrigues, Ndiaye ve Donk’un yanı sıra sakat oyuncular Sinan, Emre ve Belhanda sahada olmayacak.

BOL PAS ŞOK PRES!

Üzerindeki karabulutları üst üste gelen Ankaragücü ve Sarpsborg galibiyetleriyle dağıtan Beşiktaş, derbide ev sahipliğinin de avantajıyla favori durumunda. Takımın moral motivasyonu da sarı-kırmızılılara göre çok daha fazla. Üstelik yönetimin futbolculara vadettiği primi 50 bin liradan kişi başı 100 bin liraya çıkarması da futbolcuların iştahını oldukça kabarttı. Bütün bu olumlu etkenlerin yanında, Galatasaray derbisi ligdeki durumuna bakıldığında Beşiktaş için ‘tamam ya da devam’ anlamı taşıyor. Teknik direktör Şenol Güneş de bütün planlarını 3 puan için yapıyor.



Lider Ljajic

İki sezondur oynanan kanat ortaları ve uzun top anlayışından vazgeçerek yerden ve bol paslaşmalı futbola dönmeye çalışan tecrübeli çalıştırıcının derbideki lideri Adem Ljajic olacak. Orta sahada üstünlük kurmak amacında olan Güneş, Atiba-Dorukhan-Ljajic ve Atiba-Oğuzhan-Ljajic tercihleri üzerinde duruyor. Her iki durumda da istediği tek şey; hem şok pres yaparak Galatasaray’ın rahat çıkmasını engellemek, hem de bol ve hızlı paslarla rakibin dengesini bozmak. Frikiklerde de topun başına Ljajic geçecek.

Zemin hazır

Ligin başından itibaren Beşiktaş’ı zorlayan Vodafone Park’ın bozuk zemininden eser kalmadı. Son 1 aydır yapılan özel bakım çalışmalarının sonuna gelindi. Stat yetkililerine göre şu anda zeminin durumu kusursuza yakın. Öte yandan maç saatinde yağmur beklenmiyor.

KARTAL’DAN DERBİ TAKTİĞİ

Beşiktaş kritik derbi öncesi son idmanını dün yaptı ve maç saatini beklemeye başladı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.



DENGELİ HÜCUM!

Galatasaray, sezonun en kritik maçlarından birini oynayacak. Avrupa’da büyük darbe alan, ligde de Başakşehir’in gerisinde kalan sarı-kırmızılılar Beşiktaş derbisine “Diriliş” maçı olarak bakıyor. Yedi önemli eksiği bulunan ve özellikle Rodrigues, Ndiaye, Belhanda gibi bireysel becerileri yüksek oyuncularından mahrum olan sarı-kırmızılılar önceliği takım oyunu ve taktik disiplin. Merkez orta sahayı rakibine kaptırmak istemeyen Galatasaray, hücum ederken de kontrolü elden bırakmayacak.



Şut çekin

Teknik direktör Fatih Terim özellikle Beşiktaş’a hızlı hücum ve kanatları kullanma imkânı vermek istemiyor. Orta sahada liderliği Fernando’ya verecek Terim, hücum organizasyonlarında da Feghouli’den çok şeyler bekliyor. Oynayabilecek durumdaki oyuncular arasından üretici özelliği en yüksek isim olan Cezayirli, Terim’in en büyük kozu olacak. Beşiktaş’ın zayıf karnının kalesi olduğunu düşünen sarı-kırmızılı teknik heyet tüm oyunculardan bol bol şut çekmesini de istedi. Aslan topu da fazla yükseltmeden yerden oyunlarla gol bulmayı hedefliyor.

Deplasman kâbusu

Galatasaray, son dönemde deplasmanda oynadığı derbileri kazanamıyor. Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye karşı bu kulvarda deplasmanda yaptığı son 7 maçta galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım deplasmanda son olarak Ocak 2015’te Beşiktaş’ı 2-0’lık skorla yenmişti.

G.SARAY TEK, SİZ HEPİNİZ!..

G.Saray’ın idmanında tribünlerde yakılan yoğun meşalelerden dolayı oluşan dumanla görüş mesafesi neredeyse kayboldu. Fatih Terim ve futbolcular dumanın dağılmasıyla birlikte çalışmaya geçti. Sarı-kırmızılı oyuncular önce pas ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Taraftarlar, “Galatasaray tek, siz hepiniz”, “Oy birliğiyle haysiyetsizsiniz”, “Galatasaray’ın Galatasaraylıdan başka dostu yok”, “Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak” pankartları açtı.