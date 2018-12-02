UEFA Uluslar Ligi'nde alınan puanlarla oluşan sıralamayla EURO 2020 eleme gruplarının torbaları belli oldu. Buna göre 55 takım 10 gruba bölünecek. 5 adet 5'li, 5 adet ise 6'lı grup oluşacak.
EURO 2020 kura çekiminde 10 takım seri başı oldu ve ilk torbada yer aldı.Seribaşılardan UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finale yükselen 4 takım İsviçre, Portekiz, Hollanda ve İngiltere kura çekiminde 5'li gruplara yerleştirilecek.
A GRUBU
İngiltere
Çekya
Bulgaristan
Karadağ
Kosova
B GRUBU
Portekiz
Ukrayna
Sırbistan
Litvanya
Lüksenburg
C GRUBU
Hollanda
Almanya
Kuzey İrlanda
Estonya
Belarus
D GRUBU
İsviçre
Danimarka
İrlanda Cumhuriyeti
Gürcistan
Cebelitarık
E GRUBU
Hırvatistan
Galler
Slovakya
Macaristan
Azerbaycan
F GRUBU
İspanya
İsveç
Norveç
Romanya
Faroe Adaları
Malta
G GRUBU
Polonya
Avusturya
İsrail
Slovenya
Makedonya
Letonya
H GRUBU
Fransa
İzlanda
TÜRKİYE
Arnavutluk
Moldova
Andorra
I GRUBU
Belçika
Rusya
İskoçya
Kıbrıs Rum Kesimi
Kazakistan
J GRUBU
İtalya
Bosna Hersek
Finlandiya
Yunanistan
Ermenistan.
1. TORBA
Uluslar Ligi torbası: İsviçre, Hollanda, Portekiz, İngiltere
Diğer seribaşılar: Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Polonya
2. TORBA
Almanya, İzlanda, Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç, Rusya, Avusturya, Galler, Çek Cumhuriyeti.
TÜRKİYE'NİN DE İÇİNDE BULUNDUĞU 3. TORBA
Slovakya, Türkiye, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Bulgaristan, İsrail
4. TORBA
Macaristan, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Slovenya, Litvanya, Gürcistan
5. TORBA
Makedonya, Kosova, Belarus, Lüksemburg, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Cebelitarık, Faroe Adaları
6. TORBA
Letonya, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino
Ukrayna, Bosna Hersek, Danimarka, İsveç, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Gürcistan, Makedonya, Kosova, Belarus, İsviçre, Portekiz,
Hollanda ve İngiltere grup elemeleri sonucu EURO 2020'ye katılım hakkı elde edemezse UEFA Uluslar Ligi'nde gruplarını birinci bitirdikleri için EURO 2020 play-off'larında oynama hakkı kazandı.