Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arjen Robben, Bayern Münih'teki 10 yıllık işbirliğini sona erdirecek ve sezon sonunda takımdan ayrılacak. Real Madrid'de Cristiano Ronaldo ve Kaka'nın gelişinin ardından gözden düştükten sonra 2009'da Bayern Münih'e imza atan Hollandalı, sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.

Bayern'in domine ettiği ligde takımıyla 7 lig, 4 de Almanya Kupası şampiyonluğu yaşayan Robben, katıldığı bir taraftar etkinliğinde kararını açıkladı ve "Bu benim Bayern'deki son sezonum. 10 harika yıl geçirdim; ancak artık ayrılık vakti geldi." dedi.

Arjen Robben'li Bayern, Şampiyonlar Ligi'ni 2012'de penaltılarla Chelsea'ye kaptırmış bir yıl sonra ise Borussia Dortmund'u 2-1 yenerek kupayı kazanmıştı. Bayern'in 2. golü 89. dakikada Arjen Robben'den gelmişti.

34 yaşındaki oyuncu, Bayern'le çıktığı 198 Bundesliga maçında 98 golü attı; ancak bu sezon 13 lig maçının sadece 7'sinde forma giymişti.

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness de Robben ve bir diğer tecrübeli oyuncu Franck Ribery'nin takımdan ayrılabileceğini açıklamıştı.