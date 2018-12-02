Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Kazanmak önemli ama nereden baktığınıza bağlı. Neyi kazandık? Maçı kazandık evet 3 puan aldık. Zor bir seyahatten gelip oynamak kolay değil. Aynı şey Galatasaray için de geçerli ama onlar bir gün fazla dinlendi. Bunları söylemedim ama neden şimdi söylüyorum? Yayıncı kuruluşta bizi eleştirenler var. Birini eleştirirken konuyu dağıtıp bireysele dökmemek gerekiyor. Onları tesise bekliyorum, gelsinler konuşalım. Türk futbolunun onlara ihtiyacı var. maçtan önce herkes bana söylediklerini mesaj attı. Lens'in oynayacak hali yoktu, keşke koymasaydım. Gökhan Töre ve Gökhan Gönül ter idmanına çıktı. Bunları bilmeden konuşmak doğru değil. Dinamik oyuncuları oynattım. Kaliteli maç olmadı ama bizim kazanmamız kimseyi rahatsız etmesin. Güzel futbol oynamak isteyen en çok benim. Ama 30 dakikadan sonra Galatasaray buna izin vermedi. Galatasaray sürekli uzun oynadı. Önde hızlı oyuncu gerekliydi, Lens'i almak zorunda kaldım. Atiba dinamizm katamadı. Beni göndermeye çalışıyorlar! Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Kasımpaşa'nın da iyi kadrosu var. Gençlerle başlamasaydım, 'Ya bu gençler iyiydi, neden kestin?' diyeceklerdi."