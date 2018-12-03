Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbide Galatasaray, Beşiktaş karşısında penaltıdan yediği golle yenik duruma düşerken, bu sezon 6’ncı defa penaltıdan kalesinde gol gördü. Özellikle Konyaspor maçının 88’inci dakikasında verilen penaltı kararı sonrası MHK maçın hakemi Hüseyin Göçek ve VAR hakemi Halis Özkahya’yı dinlendirme kararı alınca 17 kulüp, Kulüpler Birliği çatısı altında “Hakemlerle ilgili karar gözden geçirilsin, yoksa yapacağımızı biliriz” diyerek gözdağı vermiş bunun üzerine de Galatasaray yönetimi ayaklanmıştı. Bu penaltı kararının yankıları sürerken derbide de penaltı golüyle geriye düşen sarı-kırmızılıların yediği son 11 golün 6’sının penaltıdan gelmesi dikkati çekti.



Aslan VAR’a takıldı

Buna karşılık Galatasaray’ın dünkü derbide penaltı beklediği iki pozisyonda ise Cüneyt Çakır VAR’a gitti. Kenardan pozisyonları inceleyen Çakır, Medel’in topu uzaklaştırmak istediği pozisyonda Vida’nın eline çarpan top için ‘devam’ dedi. Onyekuru’nun Necip’le girdiği pozisyonda yerde kalmasında ise Nijeryalının topa elle müdahale ettiği belirlendi. Fransız beINSports kanalının spikeri Vida’nın pozisyonu için “Buna nasıl penaltı verilmez anlamıyorum” ifadelerini kullandı. Süper Lig’de son üç sezonda ‘üç büyüklerin’ kazandığı penaltı sayıları da ilginç bir gerçeği ortaya koydu. Son üç sezonda Beşiktaş 21, F.Bahçe 17 penaltı kazanırken, G.Saray 12 penaltı aldı. Bu süre içinde G.Saray’ın rakipleri 12, Beşiktaş’ın 5, F.Bahçe’nin rakipleri 2 penaltı kazandı.

Locayı istemedi

Cezalı olan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Vodafone Park’a kafileyle birlikte geldi. Terim, siyah-beyazlı yönetimin kendisi için ayırdığı locayı kullanmazken maçı Beşiktaş protokol müdürü Ahmet Ateş’in odasında televizyondan izledi. Hoca maç sonrası stattan moralsiz ayrıldı.