UEFA muhabirleri, Avrupa’da 2018-19 sezonuna damga vurması beklenen 50 genç oyuncuyu açıklarken listede Yusuf Yazıcı da yer aldı. UEFA muhabirleri, Avrupa’da 2018-19 sezonuna damga vurması beklenen 50 genç oyuncuyu açıkladı. Listede Süper Lig’den yalnızca Bordo- Mavililer’in yıldızı Yusuf Yazıcı yer aldı. Avrupa devlerini peşine takan ve son dönemde performansını bir hayli artıran 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 11 maçta 2 asiste imza attı. (Fanatik)
Yusuf Yazıcı, UEFA'nın o listesine girdi
03.12.2018 - 10:12 | Son Güncelleme: 03.12.2018 - 10:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, UEFA'nın sezona damga vurması beklenen 50 oyuncu listesinde yer aldı.
Etiketler : yusuf yazıcı,
591567 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/591567.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
14
9
3
2
19
6
13
30
2
Kasımpaşa
13
8
1
4
29
19
10
25
3
Beşiktaş
14
7
3
4
25
17
8
24
4
Galatasaray
14
7
3
4
23
16
7
24
5
Antalyaspor
14
7
2
5
17
19
-2
23
6
Trabzonspor
14
6
4
4
23
19
4
22
7
Malatyaspor
13
6
3
4
19
13
6
21
8
Konyaspor
14
5
6
3
20
15
5
21
9
Ankaragücü
14
6
2
6
17
18
-1
20
10
Bursaspor
14
4
7
3
16
14
2
19
11
Göztepe
14
6
0
8
15
17
-2
18
12
Sivasspor
14
4
6
4
16
19
-3
18
13
Alanyaspor
14
5
0
9
11
20
-9
15
14
Erzurum BB
14
3
5
6
12
16
-4
14
15
Fenerbahçe
13
3
4
6
12
17
-5
13
16
Akhisar Bld.Spor
13
3
3
7
15
24
-9
12
17
Kayserispor
14
3
3
8
10
24
-14
12
18
Çaykur Rizespor
14
1
7
6
15
21
-6
10
14. Hafta Maçları
30.11.2018
Çaykur Rizespor - Mke Ankaragücü
30.11.2018
Atiker Konyaspor - Alanyaspor
1.12.2018
Medipol Başakşehir Fk - Sivasspor
1.12.2018
Antalyaspor - Göztepe
1.12.2018
Kayserispor - Trabzonspor
2.12.2018
Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
2.12.2018
Beşiktaş - Galatasaray
3.12.2018
Yeni Malatyaspor - Akhisarspor
3.12.2018
Fenerbahçe - Kasımpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
14
11
1
2
25
7
18
34
2
Denizlispor
14
9
2
3
25
15
10
29
3
Gazişehir Gaziantep
14
8
4
2
25
8
17
28
4
Boluspor
14
8
2
4
19
12
7
26
5
Ümraniye
14
7
3
4
15
11
4
24
6
Adana Demirspor
14
7
2
5
18
13
5
23
7
Altınordu
14
5
6
3
17
11
6
21
8
Osmanlıspor
14
6
2
6
14
10
4
20
9
Hatayspor
14
5
5
4
12
10
2
20
10
İstanbulspor
14
4
5
5
19
21
-2
17
11
Giresunspor
14
5
2
7
16
18
-2
17
12
Balıkesirspor
14
4
5
5
13
17
-4
17
13
Altay
14
4
4
6
20
16
4
16
14
Adanaspor
14
3
7
4
17
17
0
16
15
Afjet Afyonspor
13
3
3
7
16
19
-3
12
16
Elazığspor
14
3
3
8
16
26
-10
12
17
Eskişehirspor
13
3
3
7
12
28
-16
12
18
Karabükspor
14
0
1
13
3
43
-40
-2