Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay  Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı  gerçekleştirilen antrenmanda, Beşiktaş maçında forma giyen futbolcular yenilenme  çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından  sınırlı alanda çift kale maç oynadı. İdmanın son bölümünde orta ve gol vuruşu  çalışıldı.
 
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla  tamamlayacak ve ardından maç için Ankara'ya gidecek.
 