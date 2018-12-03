Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da Kadir Has Stadyumu'nda MKE Ankaragücü-Beşiktaş takımları arasında oynanan Spor Toto Süper Lig maçında, yaklaşık 11 bin Ankaragücü ve bin 500 Beşiktaş taraftarının maç izlediği aktarıldı.

Müsabaka öncesi ve sonrası yapılan çalışmalarda, taraftar grubundan 7 bıçak, "sallama" tabir edilen kesici alet, boş kurusıkı tabanca şarjörü ile 2 gram esrar ele geçirildiği belirtilen açıklamada, müsabaka dağılımı esnasında bazı taraftarlarca güney otoparkında bulunan 11 araca zarar verildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan S.N.Ö, Ş.A, D.T, K.Ç, N.U. ve S.A. hakkında, 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet", "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak", 6136 sayılı "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldığı da ifade edildi.

Köfte ekmek arasına çakmak gizlemişler

Bu arada, ele geçirilen suç unsurlarının fotoğrafları da basınla paylaşıldı. Bir taraftarın, köfte ekmek arasına çakmak gizlediği fotoğraf dikkati çekti.