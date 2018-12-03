Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Caner Erkin'in Beşiktaş sağlık ekibi tarafından yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sol baldır arka adalesinde (Soleus kasında) yırtık tespit edildiği belirtildi. Siyah beyazlı oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.
Caner Erkin'in arka adalesinde yırtık tespit edildi
03.12.2018 - 19:36 | Son Güncelleme: 03.12.2018 - 20:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında dün akşam Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Caner Erkin'in durumu ile ilgili bir açıklama yayımladı.
Etiketler : Caner Erkin,Beşiktaş,
591647 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/591647.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
14
9
3
2
19
6
13
30
2
Kasımpaşa
13
8
1
4
29
19
10
25
3
Beşiktaş
14
7
3
4
25
17
8
24
4
Galatasaray
14
7
3
4
23
16
7
24
5
Antalyaspor
14
7
2
5
17
19
-2
23
6
Trabzonspor
14
6
4
4
23
19
4
22
7
Malatyaspor
13
6
3
4
19
13
6
21
8
Konyaspor
14
5
6
3
20
15
5
21
9
Ankaragücü
14
6
2
6
17
18
-1
20
10
Bursaspor
14
4
7
3
16
14
2
19
11
Göztepe
14
6
0
8
15
17
-2
18
12
Sivasspor
14
4
6
4
16
19
-3
18
13
Alanyaspor
14
5
0
9
11
20
-9
15
14
Erzurum BB
14
3
5
6
12
16
-4
14
15
Fenerbahçe
13
3
4
6
12
17
-5
13
16
Akhisar Bld.Spor
13
3
3
7
15
24
-9
12
17
Kayserispor
14
3
3
8
10
24
-14
12
18
Çaykur Rizespor
14
1
7
6
15
21
-6
10
14. Hafta Maçları
30.11.2018
Çaykur Rizespor - Mke Ankaragücü
30.11.2018
Atiker Konyaspor - Alanyaspor
1.12.2018
Medipol Başakşehir Fk - Sivasspor
1.12.2018
Antalyaspor - Göztepe
1.12.2018
Kayserispor - Trabzonspor
2.12.2018
Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
2.12.2018
Beşiktaş - Galatasaray
3.12.2018
Yeni Malatyaspor - Akhisarspor
3.12.2018
Fenerbahçe - Kasımpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
14
11
1
2
25
7
18
34
2
Denizlispor
14
9
2
3
25
15
10
29
3
Gazişehir Gaziantep
14
8
4
2
25
8
17
28
4
Boluspor
14
8
2
4
19
12
7
26
5
Ümraniye
14
7
3
4
15
11
4
24
6
Adana Demirspor
14
7
2
5
18
13
5
23
7
Altınordu
14
5
6
3
17
11
6
21
8
Osmanlıspor
14
6
2
6
14
10
4
20
9
Hatayspor
14
5
5
4
12
10
2
20
10
İstanbulspor
14
4
5
5
19
21
-2
17
11
Giresunspor
14
5
2
7
16
18
-2
17
12
Balıkesirspor
14
4
5
5
13
17
-4
17
13
Altay
14
4
4
6
20
16
4
16
14
Adanaspor
14
3
7
4
17
17
0
16
15
Afjet Afyonspor
13
3
3
7
16
19
-3
12
16
Elazığspor
14
3
3
8
16
26
-10
12
17
Eskişehirspor
13
3
3
7
12
28
-16
12
18
Karabükspor
14
0
1
13
3
43
-40
-2