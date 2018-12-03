Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Caner Erkin'in Beşiktaş sağlık ekibi tarafından yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sol baldır arka adalesinde (Soleus kasında) yırtık tespit edildiği belirtildi. Siyah beyazlı oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.