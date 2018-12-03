Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin, Diagne'ye penaltıda geçit vermedi.

Müsabakanın 7. dakikasında Isla'nın topa elle müdahale etmesinin ardından Kasımpaşa penaltı kazandı. 8'de topun başına geçen Diagne'nin vuruşunu kaleci Harun çıkardı. Dönen topu Eduok tamamladı; ancak VAR incelemesine giden hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Nijeryalı oyuncunun düdükten önce ceza sahasına girdiği belirtip golü iptal etti.

2014/15 sezonundan bu yana 23 penaltı atışının 10'unu kurtaran Harun Tekin, Süper Lig'de en fazla penaltı kurtaran kaleci oldu.

Özet İzle: Fenerbahçe 2-2 Kasımpaşa Maçı Özeti ve golleri izle, FB Kasımpaşa skoru geniş özeti VİDEO Fenerbahçe Kasımpaşa özeti izle, Fenerbahçe Kasımpaşa golleri izle, FB Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti gibi konular internette günün sıkça araştırılan konularından oluyor! Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta bu akşam oynanan iki maçın ardından sona erdi. Fenerbahçe, kritik haftada evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Cocu'nun ardından yoluna Koeman ile devam eden sarı lacivertliler kötü gidişe dur diyebilmiş gibi görünmüyor. Ligin 13. haftasından sadece 13 puan çıkarabilen Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı devirerek lige tutunmak istiyordu. Kasımpaşa ise deplasmanda alacağı 3 puan ile zirve yarışından kopmak istemiyordu. Karşılaşmaya 3 puan parolasıyla çıkan iki takım da 2-2 biten karşılaşmadan birer puanla ayrıldı. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa maçına dair detaylar...