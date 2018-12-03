Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 14. hafta maçında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede Evkur Yeni Malatyaspor'un golünü 41. dakikada Danijel Aleksic atarken, Akhisarspor'a beraberliği getiren golü ise 80. dakikada Jeremy Bokila kaydetti. Bu sonucun ardından ligde 6. sıradaki Evkur Yeni Malatyaspor 22 puana, 16. sıradaki Akhisarspor da 13 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

41. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Donald topu altıpas içerisine indirdi. Arkada bomboş bekleyen Aleksic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

59. dakikada Chebake’nin ortasına Rahman gelişine vurdu top az farkla auta çıktı.

80. dakikada Pereira uzaktan şansını denedi top auta çıktı.

81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bokila şutunu çekti, direğe çarpan top ağlara gitti. 1-1

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında E. Yeni Malatyaspor, sahasında Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü değerlendirmelerde bulundu.

Arslan: İkinci yarı oynadığımız oyun bizi umutlandırdı

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, maça iyi başlamadıklarını ifade ederek, “İstediğimiz oyun düzeni oturmadı bunda bazı mevkilerdeki eksikliklerimizi sebep olarak gösterebiliriz. Önemli mevkilerde eksikliklerimiz olunca bazı oyunculardan fedakarlık istiyoruz onlar da elinden geleni yapıyor ancak istediğimiz oyun olmuyor. İkinci yarı yaptığımız hamle ile oyun düzenimiz oturdu. İlk yarı Malatya’nın üstünlüğü ile geçti, top bizim ayağımızdayken kötü tercihler yaptık. İkinci yarı başka bir takım gibi olduk. İlk yarı bitiyor, enteresan ama deplasmanda aldığımız ilk beraberlik, bizim için değerli bir beraberlik oldu. İkinci yarı oynadığımız oyun bizi umutlandırdı” şeklinde konuştu.

Bulut: Kaybettiğimiz puan bizi üzüyor

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise, istemedikleri 2 puan kaybettiklerini ifade ederek, “Oyun geneline baktığımızda bizim lehimize gidiyordu, topa daha çok sahip olan taraf bizdik. İkinci yarı 2. golü bulma hedefimiz vardı. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Rakip bulduğu 2 şuttan birini gole çevirdi. Kaybettiğimiz 2 puan bizi üzüyor. Önümüzdeki 3 maçta kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz” diye konuştu.

Stat: Malatya Stadyumu

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Ali Saygın Ögel xx, Mehmet Cem Handoğlu xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Guilherme xxx, Murat Yıldırım xx (Mustafa dk. 89 ?), Boutaib xx Eren xx (Pereira dk. 70 x), Sadık xx, Donald xx, Aleksic xx (Ömer dk. 83 x), Murat Akça xx, Chebake xx, Rahman Buğra xx

Yedekler: Abdulsamed, Sincere, Ahmed, Erkan, Mina, Muniru, Dia

Teknik Direktör: Erol Bulut

Akhisarspor: Fatih xx, Aykut xx (Vrsajevic dk. 46 x), Barbosa xx, Güray xx, Onur xx, Lopes xx, Sıssoko xxx, Soares xx, Regattın xx (Bokila dk. 69 xx), Junıor xx (Eray dk. 88 ?), Caner xx

Yedekler: Bora, Lukac, Onurcan, Larsson, Kadir

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Aleksic (dk. 41) (Evkur Yeni Malatyaspor), Bokila (dk. 81) (Akhisarspor)

Sarı Kartlar: Sissoko, Caner, Junior (Akhisarspor), Boutaib, Donald, Guilherme, Farnolle (Evkur Yeni Malatyaspor)