Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Schalke U19'da forma giyen 18 yaşındaki forvet Ahmed Kutucu'ya Bundesliga devi talip oldu.

Almanya basınında yer alan habere göre; Bayern Münih, Schalke ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu'yu yakından takip ediyor.

Haberde; Bayern Münih'in alt yapısının başına bulunan Hermann Gerland'ın Schalke-Bochum maçında Ahmed Kutucu'yu tribünden izlediği belirtildi.

Ayrıca 18 yaşındaki Türk futbolcu için Juventus'un da ilgilendiği ancak Schalke'nin şu an için tekliflere sıcak bakmadığı kaydedildi.

Schalke U19'da bu sezon 13 maça çıkan Ahmed Kutucu, 6 gol attı.