Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Göztepe, deplasmanda Nazilli Belediyespor'u 3-0 yendi.

Karşılaşmanın 12. dakikasında sağ kanattan ani gelişen Göztepe atağında Yalçın Kayan'ın pasıyla topla buluşan Cikalleshi, ceza alanına girdikten sonra attığı şutta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

90. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Samed Ali Kaya'nın yaptığı ortada Onur Karakabak'ın ters vuruşunda top filelere gitti: 0-2.

90+3. dakikada Samed Ali Kaya'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Halil Akbunar'ın şutunda top kaleciden döndü. Halil Akbunar'ın bir kez daha kaleye gönderdiği top filelerle buluştu: 0-3.

Göztepe, karşılaşmayı 3-0 galip tamamladı.

Müsabakanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık'ta İzmir'de oynanacak.