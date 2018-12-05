Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Üst üste gelen galibiyetlerle şampiyonluk yolunda yeniden iddialı olan Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman, bir süredir problemli olan oyunculara rest çekti. Başkan Orman yaptığı açıklamada, takımın yıldızları Pepe ve Babel’in ayrılabileceğini söylerken, “Oyuncular Beşiktaş’tan büyük değildir. Gelirler ve giderler” dedi. Sözleşmesini yıllık 3,2 milyon avro ile yenilemek isteyen Babel hakkında kararlı konuşan Fikret Orman, “Babel kıymetli bir oyuncu ama feda edilemeyecek bir oyuncu değil” sözlerini kullandı. Sosyal medyada bir taraftara hakaret eden Hollandalı oyuncudan savunmasını istediklerini de belirten Orman, “Futbolcular paralarını isterken profesyonel davranıyorlar. Bunun dışında duygusal davranıyorlar. Burası Dingo’nun bahçesi değil. Beşiktaş Kulübü oyuncusu yönetmeliğe uyacak. Cezasını alacak” dedi.



Son dönemim olacak

Alacakları için TFF’ye başvuran Pepe için de soğuk konuşan Başkan Orman, “Pepe’nin sezon sonuna kadar kontratı var. Teklif gelirse gidebilir” dedi. Ödemeler konusunda kriz çıkaran ve kulübü FIFA’ya şikâyet eden Tolgay Arslan da sert sözlerden nasibini aldı. Orman, “Bazen oyuncular kendilerini Beşiktaş’ın üzerinde görüyorlar. Kim olursa olsun biz kulübümüzün üzerine hiç bir oyuncuyu çıkarmayız. Beşiktaş büyük bir kulüptür ve gerekirse zararı öder” dedi. Öte yandan mayıstaki seçimde adaylığını koyacağını ve seçilirse bunun son dönemi olacağını söyleyen Orman, “Beni yıldırmak için gayret edenler var. Beşiktaş’ta iktidar böyle değişmez. Aday olmak isteyen buyursun. Hürser Tekinoktay aday oldu ve BJK TV’ye çıktı. Beşiktaş kazanınca oyunlar da duruyor” dedi.

BEŞİKTAŞ İLK SIRADA

FIFA, geçtiğimiz yaz Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’na futbolcu gönderen kulüplere ödenen paraları açıkladı. Türkiye’den 16 kulübe toplam 4 milyon 658 bin 180 dolar ödendi. Beşiktaş, 898 bin dolar ile Türkiye’deki en çok gelir elde eden kulüp oldu.

İFADE VERDİLER

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan’da oynanan ve Şenol Güneş’in yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında futbolcular Tolga Zengin ve Caner Erkin’in ifadelerine başvuruldu. Tolga “Güvenlik görevlisi şikâyetçi olmuş. Problem yok, kamera görüntüleri var” dedi. Soruşturma kapsamında daha önce müşteki olarak ifade veren Şenol Güneş, kimseden şikâyetçi olmadığını söylemişti.

