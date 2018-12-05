Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keçiörengücü Galatasaray maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, Keçiörengücü'ne konuk oluyor. Keçiörengücü eşleşmenin ilk karşılaşmasında evinde saha ve seyirci etkenlerini kullanarak avantajlı bir skor almanın peşinde. Öte yandan Galatasaray ise Ankara deplasmanından avantajlı şekilde dönmenin hesabını yapıyor. Peki Keçiören GS maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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Keçiörengücü - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başkent Ankara’daki Aktepe Stadı’nda oynanacak karşılaşma bugün saat 13.00’te başlayacak. Aspor'dan (aspor sitesinden canlı izlenebilir) canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

3 sakat, 3 de cezalı var

Galatasaray geçen sezon kupanın yarı finalinde Akhisarspor’a elenmişti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 18, 19 ya da 20 Aralık’ta İstanbul’da oynanacak. Sarı-Kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Belhanda, Sinan, Emre Akbaba ile cezalılar Ndiaye, Donk ve Serdar Aziz kadroda yer almayacak. Son 9 resmi maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen Aslan, bugünkü mücadelede kötü gidişi bitirmeyi hedefliyor.

Galatasaray'ın Keçiörengücü kadrosu

Kaleciler: Batuhan Şen, İsmail Çipe

Defans: Mariano, Maicon, Ahmet, Linnes, Ömer, Nagatomo, Sefa Özdemir

Ortasaha: Rodrigues, Selçuk, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Abdussamed Karnuçu, Celil Yüksel

Forvet: Onyekuru, Ali Yavuz Kol, Muğdat

Rodrigues’in cezası bitti

Fenerbahçe derbisinde, Belhanda’ya tokat atan Jailson’u tünele kadar kovaladığı için 3 maç men cezası alan Rodrigues, bugünkü kupa sınavıyla takıma geri dönecek. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, derbi sonrası men alan oyuncular arasında cezası sona eren ilk isim oldu.

Kimin ne kadar cezası kaldı?

Donk: 3 maç

Ndiaye: 2 maç

Serdar Aziz: 2 maç

Fatih Terim: 7 maç

Hasan Şaş: 5 maç

Suni çimde oynanacak!

Keçiörengücü ile Galatasaray arasındaki kupa mücadelesi, suni çim zeminde oynanacak. 5 bin seyirci kapasiteli stadı 3. Lig takımı Altındağ da kullanıyor. Oyuncuların Aktepe Stadı’nda zemine alışması için, Sarı- Kırmızılı ekibin İstanbul’daki son idmanları da suni çimde yapıldı. Bugün Ankara’da sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının ise 9-10 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

7 haftadır kazanıyorlar

2. Lig Beyaz Grup takımı Keçiörengücü, 15 hafta sonunda 31 puanla 4. sırada yer alıyor. Lider Sakarya’nın 4 puan gerisinde yer alan Başkent temsilcisi, ligde 7 haftadır kazanıyor. Kadrosundaki en tehlikeli isim, bu sezon 15 maçta 10 gol atan, 30 yaşındaki forvet Taha Balcı. Başkent ekibinin teknik direktörlüğünü Serkan Özbalta yapıyor, ancak lisans nedeniyle TFF’de Hamdi Yılmaz ismi yer alıyor.