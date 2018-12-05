Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ballon D'or ödül töreninde dünyanın en iyi kadın futbolcusu ödülüne kavuşan Ada Hegerberg'in yıllık ücreti erkek futbolcuların oldukça gerisinde kaldı.

Bu yıl ilk kez kadın futbolcuların da dahil edildiği Ballon D'or ödülünün sahibi Ada Hegerberg'in, Fransız ekibi Lyon'dan yıllık 336 bin euro (2 milyon 53 bin TL) kazandığı öğrenildi.

Kazanç olarak Lionel Messi, Cristiano Ronaldo gibi yıldız erkek futbolcuların yanına bile yaklaşamayan Ada Hegerberg, ortalama 161 bin euro (986 bin 285 TL) olan ortalama kadın futbolcu maaşlarına oranla durumunun daha iyi olduğu söylenebilir.

Tıpkı kendisi gibi Ballon D'or 'Yılın futbolcusu' ödülüne layık görülen Luka Modric ise Real Madrid'den tam 7 milyon 600 bin euro (46 milyon 563 bin TL) kazanıyor.

Ballon D'or ödülü aldığı gecede kadın futbolculara yapılan ayrım hakkında konuşan Ada Hegerberg "Futbol oynayan kadınların koşullarının düzeltilmesi için pek çok şey yapılmalı. Tüm her şey kadın futboluna saygı ile başlıyor. Ben pek saygı duyulduğunu düşünmüyorum" dedi.

Dünyanın en çok kazanan futbolcusu olan Lionel Messi, 40 milyon Euro (244 milyon 900 bin TL) gibi bir rakam kazanırken, Ronaldo ise Juventus'ta 30 milyon Euro (183 milyon 700 bin TL) kazanıyor.

Yani hem Messi hem de Ronaldo, kendileri ile aynı sporu yapan Ada Hegerberg'in yıllık kazancının yaklaşık 100 katı daha fazla kazanıyor.

Üstelik bu kazancın içinde sponsorluk, reklam anlaşmaları ve bonuslar yer almıyor.