Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da gündeme Felipe Melo geldi.

Brezilya'da Palmeiras formasıyla şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcu, bedelsiz olarak sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyebilir.

Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Melo'nun tekrar sarı kırmızılıların gündemine geldiği bu günlerde taraftarları heyecanlandıran bir harekete imza attı. Albayrak, sosyal medya hesabından bir taraftarın 'Yuvana geri dön Melo' paylaşımını beğendi.

Felipe Melo, bu sezon Palmeiras formasıyla 37 resmi maçta forma giydi.

Brezilyalı orta saha oyuncusu bu maçlarda 2 gol attı 1 de asist yaptı. (Takvim)