Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da transfer çalışmaları her geçen gün daha da hızlanıyor. Sezon başında Gomis’i satıp yerini dolduramayarak büyük hata yapan yönetim, devre arasında durumu düzeltmeye hazırlanıyor. Gelir-gider dengesini de kaçırmamak zorunda olan sarı-kırmızılılar, yaz döneminde kapıdan geri dönen stoper Maicon’u bu defa kesin olarak satmayı planlıyor. Cimbom’un satmak istediği diğer isim ise Sofiane Feghouli. Teknik heyetin Beşiktaş maçında son defa umut bağladığı Cezayirli yine beklentilerin altında kalırken, satılması uygundur raporunu yönetime iletti. Galatasaray yönetimi iki futbolcuyu satıp 15 milyon civarında bir sermaye oluşturmayı hedefliyor.



Mesajı beğendi

Belçikalı Renaud Emond, Finlandiyalı Teemu Pukki için temaslarını sürdüren Galatasaraylı yetkililere bir iyi haber de Arsenal’in ünlü futbolcusu Danny Welbeckt’ten geldi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 28 yaşındaki futbolcuya devre arasında Arsenal’in başka bir kulübe gitmesi için izin vereceği belirtildi. Galatasaray yönetimi santrfora odaklanmış durumdayken, taraftardan da Felipe Melo sesleri yükseliyor. Brezilya’da şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki futbolcunun takıma büyük heyecan getireceğini düşünen taraftarlar, Melo’nun şampiyonluk yolunda büyük katkı sağlayacağına inanıyor.

BEĞENDİ!

Melo sosyal medyada G.Saraylı taraftarların çağrısına sessiz kalmadı ve “Sana çok ihtiyacımız var aslan” mesajını beğendi. Brezilyalı orta saha, bu hareketiyle bir anlamda yönetime de çağrı yapmış oldu.

Rodrigues’e terapi

Galatasaray’da 3 maçlık cezası bittikten sonra sahalara dönen Garry Rodrigues, kupada da sınıfta kaldı. Özellikle Kasımpaşa ve içerideki L. Moskova maçlarından sonra büyük düşüş yaşayan 28 yaşındaki futbolcuyla teknik heyet, yarın oynanacak kritik Rizespor karşılaşması öncesinde yakından ilgileniyor. Terim, Rizespor karşısında yıldız oyuncudan eski performansını göstermesini istedi.