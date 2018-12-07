Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ersun Yanal, yarım kalan işini bitirmek için Phillip Cocu’yu bekliyor. Kötü gidişe Erwin Koeman’ın da çare olamaması üzerine taraftarın sesine kulak vererek Ersun Yanal’la temasa geçen sarı-lacivertliler, görüşmelerin sonunda tecrübeli teknik adamla anlaştı. İlk etapta teklif edilen altı aylık sözleşmeyi kesin bir dille reddeden Ersun Hoca, bir buçuk senelik mukaveleyi kabul etti. Başkan Ali Koç’un yurt dışında olduğu süreçte Başkan Vekili Semih Özsoy tarafından sürdürülen görüşmelerde iddiaların aksine hiçbir olumsuzluk olmadığı, Yanal’ın maddi anlamda bir sıkıntı çıkarmadığı öğrenildi. Sanılanın aksine Ersun Yanal’ın sportif direktör Damien Comolli’ye karşı da bir tavır sergilemediği, Fransız’la birlikte görev yapmaya sıcak baktığı ifade edildi. Anlaşmanın resmiyete dökülmesi halinde ikili birlikte çalışacak.



İşi Cocu uzatıyor

Ancak Fenerbahçe’de 2. Yanal döneminin başlaması biraz zaman alabilir. Zira sarı-lacivertliler Ankaragücü maçından sonra görevine son verilen Phillip Cocu’yla henüz resmen ayrılabilmiş değil. Hollandalı teknik adam, sözleşmesinin feshedilmesi için bütün alacaklarının ödenmesi konusunda ısrarcı. Fenerbahçe yönetiminin “Alacağım yoktur” kâğıdını imzalamamakta kararlı olan Cocu, tazminat talebinden vazgeçmezken geçtiğimiz günlerde de kulüp yönetimini, “Sözleşmem devam ediyor. Benim görev tanımım ne” şeklinde sıkıştırdı. Cocu’nun ayrılmasıyla Koeman ve Chris van der Weerden’le de yolları ayıracak olan Fenerbahçe yönetimi, bu işi en az maliyetle sonlandırmaya çalışıyor. Bu durum hoca değişimini geciktirse de, sarı-lacivertlilerin en kötü ihtimalle ikinci yarıya Ersun Yanal’la başlaması bekleniyor.

Nihayet Slimani

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk ayağında Giresunspor’u ağırlayan F.Bahçe maçı 1-0 kazanarak tur için avantajı cebine koydu. Karşılaşma, sarı-lacivertli kulübün geçen sene kupa yarı finalindeki olaylı Beşiktaş maçı sebebiyle aldığı cezadan dolayı seyircisiz oynandı. Yedek ağırlıklı kadrolar, tribünlerin sessizliği ve soğuk hava mücadelede kaliteyi düşürdü. Önce Barış, sonra da Ekici patentli şutlar aut oldu. 38’de Ekici bir kaliteli şut daha çıkardı bu defa kaleci Anıl başarılıydı. İkinci yarı da çok farklı değildi. 66’daki Azza’nın şutunu kaleci Berke kornere çeldi. 76’da on sekiz içinde top önce Barış’ın, ardından Isla’nın eline çarptı ama hakem Yankaya ‘devam’ kararı verdi. 80’deki Mehmet Ekici’nin kornerinde Islam Slimani kafasını çalıştırırken gol hasretini dindirdi: 1-0.