Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanyaspor Beşiktaş şifresiz izle, Alanyaspor Beşiktaş canlı izle, Alanya BJK maçı şifresiz kanallar, Alanya BJK şifresiz canlı izle gibi konular günün spor gelişmelerine dair en çok araştırılan haberlerin başında geliyor. Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta Alanyaspor Beşiktaş karşılaşması ile açılıyor. Heyecanla beklenen karşılaşmaya dair detaylar haberimizde. Alanyaspor, ligde Ankaragücü ve Galatasaray galibiyetleri ile çıkışa geçmiş durumda görünüyor! Sergen Yalçın yönetimindeki Alanyaspor, üst sıralara tırmanmak için evinde Beşiktaş'ı geçerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Beşiktaş ise zirve yarışından kopmamak için deplasmandan alacağı puan ya da puanların hesabını yapıyor. Alanyaspor Beşiktaş canlı izle, Alanyaspor Beşiktaş şifresiz izle, Alanya BJK canlı izle şifresiz izle, Alanyaspor Beşiktaşi maçı saat kaçta gibi merak edilen detaylar haberimizde sporseverlerle buluşuyor

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

7 Aralık Cuma günü Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de sizlerle olacak. Aynı zamanda yukarı paylaştığımız linkten de üyelik karşılığında karşılaşmayı canlı olarak izleyebilirsiniz.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ AZ TV İDMAN TV, YAYINLANACAK MI?

Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Alanya'da karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenler internette canlı izleme linki, canlı skor takibi gibi konuları araştırıyorlar. Alanyaspor Beşiktaş karşılaşması AZ TV, İdman TV üzerinden yayınlanmayacak. Karşılaşma sadece beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Baiano, Tzavellas, Merih Demiral, Nsakala, Ceyhun, Efecan, Maniatis, Sackey, Djalma, Cisse

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Adriano, Quaresma, Atiba, Medel, Ljajic, Mustafa, Güven

BEŞİKTAŞ'TA 5 OYUNCU SAKAT

Beşiktaş’ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel, Enzo Roco, Caner Erkin ve Jeremain Lens karşılaşmada forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde riske edilmeyen ancak hafta içindeki antrenmanlarda takımla çalışan Gökhan Gönül ise Aytemiz Alanyaspor karşısında görev alabilecek.

ADRİANO SINIRDA

Beşiktaş’ta üç sarı kartı bulunan Adriano Correia, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında sarı kart gören Adriano, yarınki mücadelede de aynı durumu yaşarsa Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.