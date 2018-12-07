Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague’in 11. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid’e 84-82’lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Bu akşam çok iyi oynadık.Oyuncularımla gurur duyuyorum. Farkı 14 sayıya çıkardıktan sonra sahadaki saygıyı kaybettik. Daha çok hata yapmaya başladık. Çok fazla şut kaçırdık. Bunları ilk 35 dakikada soktuk. Maçın başında Madrid 1 kere öne geçmişti. Tüm maç boyunca önde götürdük. Bir kere öne geçip maçı kazandılar. Euroleague için önemli iki takım oynadı. Euroleague şampiyonu olmaya aday takım olduğumuzu gösterdik. Hakem maçın sonunda kural hatası yaptı. Biz itiraz ettik. İtirazlarımız hayır dediler. Ben hakemlerin hata yaptığını düşünüyorum. Yönetim ile de konuştuk. Euroleague’den maçın tekrarının yapılmasını isteyeceğiz” diye konuştu.

"BU BİR KURAL HATASI"

Hakemlerin kural hatası yaptığını vurgulayan Ataman, “Değişen kurallar gereği teknik faul çalındığı zaman kaç saniye kalırsa oradan devam etmesi gerekiyor. Biz buna itiraz ettik. 4 saniyeydi, 14 saniye verdiler. Sonunda bir faul daha oldu. Bu bir kural hatası. Kural kitabından yeniden oynatılması yazıyor” şeklinde konuştu.

Ataman ayrıca Rodrigue Beaubois’in omuz spazmı geçirdiğini bu yüzden ikinci yarıda çok az oynattığını açıkladı.