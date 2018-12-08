Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde yenilgisiz liderliğini sürdüren Juventus'un, puan cetvelinde üçüncü durumdaki Inter'i ağırladığı mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Karşılaşmanın 66. dakikasında Mario Mandzukic'in golüyle öne geçen siyah-beyazlı ekip, kalan bölümde skoru korudu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekip, bu galibiyetle puanını 43'e yükseltirken, Inter ise 29 puanda kaldı. Juventus'ta forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 82. dakikada Miralem Pjanic'in yerine oyuna girdi.