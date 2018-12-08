Ligde yenilgisiz liderliğini sürdüren Juventus'un, puan cetvelinde üçüncü durumdaki Inter'i ağırladığı mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Karşılaşmanın 66. dakikasında Mario Mandzukic'in golüyle öne geçen siyah-beyazlı ekip, kalan bölümde skoru korudu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekip, bu galibiyetle puanını 43'e yükseltirken, Inter ise 29 puanda kaldı. Juventus'ta forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 82. dakikada Miralem Pjanic'in yerine oyuna girdi.
Juventus, Inter'i tek golle geçti
08.12.2018 - 01:46 | Son Güncelleme: 08.12.2018 - 01:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında oynanan maçta Juventus, sahasında Inter'i 1-0 mağlup etti.
Etiketler : juventus,inter,italya ligi,
592393 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/592393.aspx
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PTT 1. Lig
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Takım
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G.
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A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
14
9
3
2
19
6
13
30
2
Kasımpaşa
14
8
2
4
31
21
10
26
3
Beşiktaş
14
7
3
4
25
17
8
24
4
Galatasaray
14
7
3
4
23
16
7
24
5
Antalyaspor
14
7
2
5
17
19
-2
23
6
Malatyaspor
14
6
4
4
20
14
6
22
7
Trabzonspor
14
6
4
4
23
19
4
22
8
Konyaspor
14
5
6
3
20
15
5
21
9
Ankaragücü
14
6
2
6
17
18
-1
20
10
Bursaspor
14
4
7
3
16
14
2
19
11
Göztepe
14
6
0
8
15
17
-2
18
12
Sivasspor
14
4
6
4
16
19
-3
18
13
Alanyaspor
14
5
0
9
11
20
-9
15
14
Erzurum BB
14
3
5
6
12
16
-4
14
15
Fenerbahçe
14
3
5
6
14
19
-5
14
16
Akhisar Bld.Spor
14
3
4
7
16
25
-9
13
17
Kayserispor
14
3
3
8
10
24
-14
12
18
Çaykur Rizespor
14
1
7
6
15
21
-6
10
15. Hafta Maçları
12/7/2018
Alanyaspor - Beşiktaş
12/8/2018
Sivasspor - Göztepe
12/8/2018
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Galatasaray - Çaykur Rizespor
12/9/2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yeni Malatyaspor
12/9/2018
Bursaspor - Antalyaspor
12/9/2018
Akhisarspor - Fenerbahçe
12/10/2018
Mke Ankaragücü - Medipol Başakşehir Fk
12/10/2018
Kasımpaşa - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
14
11
1
2
25
7
18
34
2
Denizlispor
14
9
2
3
25
15
10
29
3
Gazişehir Gaziantep
14
8
4
2
25
8
17
28
4
Boluspor
14
8
2
4
19
12
7
26
5
Ümraniye
14
7
3
4
15
11
4
24
6
Adana Demirspor
14
7
2
5
18
13
5
23
7
Altınordu
14
5
6
3
17
11
6
21
8
Osmanlıspor
14
6
2
6
14
10
4
20
9
Hatayspor
14
5
5
4
12
10
2
20
10
İstanbulspor
14
4
5
5
19
21
-2
17
11
Giresunspor
14
5
2
7
16
18
-2
17
12
Balıkesirspor
14
4
5
5
13
17
-4
17
13
Altay
14
4
4
6
20
16
4
16
14
Adanaspor
14
3
7
4
17
17
0
16
15
Afjet Afyonspor
14
4
3
7
18
20
-2
15
16
Elazığspor
14
3
3
8
16
26
-10
12
17
Eskişehirspor
14
3
3
8
13
30
-17
12
18
Karabükspor
14
0
1
13
3
43
-40
-2