Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Beylikdüzü Galatasaraylılar Taraftar Derneği’nin açılışına katıldı. Cengiz, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman’ın “Bildirinin arkasındayız” sözlerine cevap verdi. Orman’ın sözlerine şaşırdıklarını ifade eden Galatasaray Başkanı, ‘’10 kulüp yayınlamadı, hâlâ 17 kulüp yayınladı demek ve Galatasaray’a haber vermeliydik demek başka bir garabeti ortaya çıkartıyor. Bu açıklamalar ‘Galatasaray’a karşı değil’ diyorsanız, oraya Galatasaray’ı da yazacaktınız o zaman. Adı birlik olan oluşum güvenirliğini kaybetmiştir. Bize haber verilseydi, ortadaki hatayı düzeltirdik. Biz ayrıcalık istemiyoruz, herkese adil olunmasını istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.



Kral çıplak!

“MHK’nın açıklamasında ne gibi sıkıntı vardır” diye soran Cengiz, “Orman bir sakınca yok dedi ama bu metni yazan kim, sahibi kim? Açıklamasalar da biz bunu yazanı biliyoruz, kral çıplak! Sözlü olarak bir anlaşma yapılmışsa bunun bir zaptı olur! Yönetim kurulu kararıysa bunun bir imzası olur, ben yaptım oldu demekle bu işler olmaz. Birlik güvenilirliğini kaybetti. Bugün katılmadılar, yarın katılırlar şeklindeki açıklamayı da doğru bulmuyoruz. Herkesi tatmin edecek bir açıklama olmazsa asla Kulüpler Birliği’ne katılmıyoruz ve bu tavırlarına devam ederlerse başka aksiyonlar da alacağız” dedi.

Kayıtları istedik vermediler

Mustafa Cengiz, “VAR kayıtlarını istedik ancak bize hâlâ vermediler, IFAB’ın talimatı açık. Vermesi gerekirlerdi ama vermediler. Bizim demokratik taleplerimiz cezaya tabii, ancak bazı kulüplerin açık ve net tehdidine ceza yok. Burada bir çifte standart var” dedi.

Maicon’a kanca

Galatasaray’da uzun süredir kötü performansıyla gözden düşen ve teknik direktör Fatih Terim tarafından da gözden çıkarılan Maicon’a talip var. Brezilyalı futbolcuyu ülkesinin takımlarından Atletico Minerio istiyor. Maicon’un sezon başında Suudi Arabistan’a transferi son anda gerçekleşmemişti.