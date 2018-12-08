Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor, seri galibiyet hasretini sonlandırarak üst üste 3. maçını kazandı.

Ligin 7. haftasında Kasımpaşa'yı 4-2, 8. haftasında ise Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden ancak Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor'la 0-0 berabere kalarak bu sezon art arda 3 maç kazanma şansını kullanamayan bordo-mavililer, ikinci kez yakaladığı fırsatı değerlendirdi.

Karadeniz ekibi, ligin 13. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1, 14. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından, Atiker Konyaspor'u da 3-0 yenerek bu sezon ilk kez galibiyet serisini 3'e yükseltmeyi başardı.

En son geçen sezonun 12 ile 16. haftaları arasında 5 maç art arda galip gelme başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Atiker Konyaspor maçını kazanarak ligde 33 hafta aradan sonra 3 maç üst üste kazanma serisi yakaladı.

Trabzonspor, böylece puanını 25'e yükselterek zirve yarışını sürdürdü.

TRABZONSPOR - ATİKER KONYASPOR MAÇI GENİŞ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Stat: Medical Park

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Nwakaeme (Dk. 86 Hosseini), Abdülkadir Ömür (Dk. 84 Amiri), Yusuf Yazıcı (Dk. 68 Ekuban), Rodallega

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun (Dk. 82 Fofana), Jevtovic, Jonsson (Dk. 82 Yatabare), Ömer Ali Şahiner, Traore (Dk. 70 Milosevic), Hadziahmetovic, Jahovic

Goller: Dk. 76 Rodallega (Penaltıdan), Dk. 78 Ekuban, Dk. 89 Onazi (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Uğur Demirok, Dk. 51 Jevtovic, Dk. 63 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), Dk. 67 Yusuf Yazıcı, Dk. 80 Rodallega (Trabzonspor)