Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Sıkıntılı bir süreç geçiren Galatasaray, dün gece öncesinde oynadığı son 6 lig maçında sadece bir defa gülebilmişti. Rize maçı yeni bir sayfa, yeni bir serinin başlangıcı olması açısından büyük önem taşıyordu. Beşiktaş’ın da kaybettiği haftada mücadelesinin önemi bir kat daha artmıştı. Teknik direktör Fatih Terim yeniden 4’lü savunmayla takımı sahaya sürerken, Galatasaray maça baskılı başladı. Rize ise ani ataklarla etkili olmaya çalıştı. İlk yarının ortalarında sergilenen performans tribünlerin canını sıkmaya başlarken, sarı-kırmızılı futbolcular devre arası yaklaşırken vites yükseltti. 39’da Onyekuru harika bir röveşata çıkardı, kaleci Gökhan direk dibinde golü önledi. 40’ta Rodrigues şut açısı ararken savunmaya takıldı ama top yine sarı-kırmızılılarda kaldı. Yaşanan karambolde top yine Rodrigues’in önüne düştü ve yıldız isim çok sert vurup, fileleri salladı: 1-0.



RİZE BİTİRDİ

İkinci yarıya Galatasaray Muğdat-Linnes değişikliğiyle başlarken, Norveçli sağ beke, Mariano orta sahaya geçti. 58’de soldan gelişen atakta Nagatomo müthiş bir orta yaptı, Eren Derdiyok ön direkte kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-0. Farkı ikiye çıkaran Cimbom oyunun hakimiyetini bırakmasa da bir anlık konsantrasyon kaybını Rizespor golle sonuçlandırdı. 67’de sağdan Orhan’ın yaptığı ortada top Ahmet’in kafasına çarpıp yükseldi, Vedat Muriqi topu indirdi hemen orada biten Aminu sert vurdu: 2-1. Golden sonra sarı-kırmızılı futbolcularda bir panik yaşandı. Panik tam atlatıldı derken 80’de Rize çok hızlı atağa çıktı. Soldan gelişen pozisyonda Aminu ortasını yaptı, seken topa Samudio ayak koydu ve top 90’a doğru gitti: 2-2. Ali Sami Yen’de büyük şok yaşanırken, son bölümde Akhisar’ın yakaladığı kontrataklar tribünlerin yüreğini ağzına getirdi. Linnes’in yerde kaldığı pozisyona ‘devam’ kararı çıkarken, Aminu ve Samudio son vuruşlarda Muslera’ya takıldı ve eşitlik bozulmadı.

Tartışma VAR

Dün iki kritik pozisyon maç içinde ve sonrasında tartışmaları beraberinde getirdi. Karşılaşmanın 71. dakikasında Rizespor’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe açılan topa Samudio kafayı vurdu ve ağları sarstı. Ancak öncesinde hakem, Umar Aminu’nun Fernando Muslera’ya faul yapıldığını belirten düdüğünü çaldı ve golü vermedi. Rizesporlu oyuncular bu pozisyonun üzerine ciddi itirazlarda bulundu. Hakem otoriteleri golün nizami olduğu yönünde görüş belirtti. 90+1’de Galatasaray’dan Martin Linnes rakip ceza alanı içinde yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar penaltı beklerken hakem Ali Palabıyık devam kararı verdi. Daha sonra pozisyon VAR odasında izlendi ve penaltıyı gerektirecek bir hareket olmadığı kararı verilerek maç devam etti ama tartışmalar bitmedi.