Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 4'üncü yenilgisini Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 2-0 yenilerek alan Göztepe'de teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı. Haftalardır taraftarların ağır dille eleştirdiği Bektaş'la Sivas dönüşü acil toplanan yönetim, genç teknik adamla karşılıklı anlaşarak vedalaştı. Bayram Bektaş defterini 15'inci hafta sonunda kapatan sarı-kırmızılılar, son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş ile prensipte anlaşma sağladı. Vakit keybetmeden deneyimli teknik adama teklifi ileten başkan Mehmet Sepil olumlu yanıt aldı. Yarın İzmir'e gelecek Kemal Özdeş'in ufak ayrıntıların görüşülmesinin ardından resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

ERSUN YANAL'IN YARDIMCILIĞINI YAPTI

Adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Ersun Yanal'ın yardımcılığını yaparak teknik adamlığa başlayan Kemal Özdeş, ilk olarak 2003-04 sezonunda Konyaspor'da 6 maçlığına dümene geçti. Ardından 2011-12'de 1'inci Lig'de Manisaspor'u çalıştıran 48 yaşındaki çalıştırıcı, 2013-14'te yeniden Manisa temsilcisine döndü. Göztepe'nin ezeli rakibi Karşıyaka'da da 2015-16'da görev alarak 1'inci Lig'de 8 Kasım 2015'te oynanan derbide sarı-kırmızılılara rakip olan Kemal Özdeş, patlamayı Kasımpaşa'da yaptı. 2016-17 sezonunda lacivert-beyazlılarla sözleşme imzalayan tecrübeli teknik direktör, 2.5 sezon İstanbul'da kaldı. Kasımpaşa ile toplam 87 resmi maça çıkan Özdeş, 39 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 14 beraberlik elde etti. Bu sezon ilk 7 haftada Kasımpaşa'nın başında olan Özdeş ardından görevini Mustafa Denizli'ye devretti. Kemal Özdeş, Göztepe ile ilk maçına 14 Aralık Cuma günü Bursaspor maçıyla çıkacak.



BAYRAM BEKTAŞ, İSTİKRARSIZ PERFORMANS SERGİLEDİ

Kariyerinde ilk kez Süper Lig'de çalışan Bayram Bektaş ise Göztepe'de inişli çıkışlı bir sezon geçirdi. Daha önce alt liglerde Elazığspor, Gazişehir Gaziantep ve Ümraniyespor'da görev yapan genç çalıştırıcı, yaz döneminde Göztepe'ye geldi. Ligin ilk 2 haftasında puan yüzü göremeyen Göztepe ardından yükselişe geçti. 3'üncü haftadaki 1-0'lık Fenerbahçe galibiyetiyle kendine gelen sarı-kırmızılılar, 9 maçta 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet alıp adını üst sıralara yazdırdı. Ancak 10'uncu haftadaki Akhisarspor mağlubiyetiyle ivme kaybeden Göztepe, Çaykur Rizespor'u 2-0 yense de üst üste BŞB Erzurumspor, Medipol Başakşehir, Antalyaspor ve Sivasspor sınavlarından puan alamadı. Göztepe, Bayram Bektaş ile çıktığı 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında Çengelköyspor ve Nazilli Belediyespor'u yendi.