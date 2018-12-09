Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Karate Federasyonu tarafından Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen ve 80 ülkeden bin 176 karatecinin katıldığı Karate 1 A Serisi'nin son etabında milli takım, 9 kadın, 13 erkek sporcuyla mücadele etti.

Şanghay Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda 18 yaşındaki milli sporcu Gülsen Demirtürk, kumite 50 kiloda finalde karşılaştığı son dünya üçüncüsü Avusturyalı Bettina Plank'ı 1-0 mağlup ederek kürsünün en üst basamağında yerini aldı.

Karate 1 Premier Lig'de 2018 sezonunu sıkletinin en iyisi olarak kapatan Eray Şamdan, kumite 60 kilo finalinde İranlı Miad Yari Ilzouleh karşısında 0-0 biten mücadeleyi hakem kararıyla 4-1 kaybederek gümüş madalya ile organizasyonu noktaladı.

Kardeşler bronz madalyalarıyla dönüyor

Milli sporcular Erman ve Eda Eltemur kardeşler ise bronz madalya aldı. Erman Eltemur, kumite 75 kiloda Belaruslu Pavel Kiryievich'i 3-0 yenerek üçüncü oldu. Kumite 68 kiloda mücadele eden kardeşi Eda Eltemur ise Avrupa Şampiyonu İsviçreli Elena Quirici karşısında normal süresi 0-0 biten mücadeleyi hakem kararıyla 4-1 kazanarak üçüncülük elde etti.

Üçüncülük maçına çıkan milli karatecilerden kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu, Japon Yuzuki Sawae'ye 1-0 yenildi. Kumite +84 kiloda ise Alparslan Yamanoğlu, Amerikalı Brian Irr karşısında 2-2 biten mücadelede ilk puanı rakibine verdiği için mağlup oldu.