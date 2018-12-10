Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un futbolcular ve teknik heyete, Manisa'dan İstanbul'a otobüsle döneceklerini bildirmesi üzerine Manisa'dan takım otobüsüyle yola çıkan Fenerbahçe kafilesi yoğun güvenlik önlemleri altında Bursa'dan geçti.
Otobüsle İstanbul'a dönen Fenerbahçe için yoğun güvenlik önlemi
10.12.2018 - 01:29 | Son Güncelleme: 10.12.2018 - 01:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'a konuk olan ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe bu sonuçla 14 puanla ligde 16. sıraya geriledi.
Etiketler : fenerbahçe,ali koç,fenerbahçe akhisar,
592677 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/592677.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
14
9
3
2
19
6
13
30
2
Kasımpaşa
14
8
2
4
31
21
10
26
3
Antalyaspor
15
8
2
5
19
19
0
26
4
Beşiktaş
15
7
4
4
25
17
8
25
5
Malatyaspor
15
7
4
4
23
15
8
25
6
Trabzonspor
15
7
4
4
26
19
7
25
7
Galatasaray
15
7
4
4
25
18
7
25
8
Konyaspor
15
5
6
4
20
18
2
21
9
Sivasspor
15
5
6
4
18
19
-1
21
10
Ankaragücü
14
6
2
6
17
18
-1
20
11
Bursaspor
15
4
7
4
16
16
0
19
12
Göztepe
15
6
0
9
15
19
-4
18
13
Akhisar Bld.Spor
15
4
4
7
19
25
-6
16
14
Alanyaspor
15
5
1
9
11
20
-9
16
15
Erzurum BB
15
3
5
7
13
19
-6
14
16
Fenerbahçe
15
3
5
7
14
22
-8
14
17
Kayserispor
14
3
3
8
10
24
-14
12
18
Çaykur Rizespor
15
1
8
6
17
23
-6
11
15. Hafta Maçları
7.12.2018
Alanyaspor - Beşiktaş
8.12.2018
Sivasspor - Göztepe
8.12.2018
Trabzonspor - Atiker Konyaspor
8.12.2018
Galatasaray - Çaykur Rizespor
9.12.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yeni Malatyaspor
9.12.2018
Bursaspor - Antalyaspor
9.12.2018
Akhisarspor - Fenerbahçe
10.12.2018
Mke Ankaragücü - Medipol Başakşehir Fk
10.12.2018
Kasımpaşa - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
15
11
2
2
25
7
18
35
2
Denizlispor
15
9
3
3
25
15
10
30
3
Gazişehir Gaziantep
14
8
4
2
25
8
17
28
4
Ümraniye
15
8
3
4
17
12
5
27
5
Boluspor
15
8
2
5
19
14
5
26
6
Altınordu
15
6
6
3
19
11
8
24
7
Adana Demirspor
14
7
2
5
18
13
5
23
8
Osmanlıspor
15
7
2
6
17
12
5
23
9
Hatayspor
15
6
5
4
14
10
4
23
10
İstanbulspor
15
4
6
5
20
22
-2
18
11
Giresunspor
14
5
2
7
16
18
-2
17
12
Balıkesirspor
14
4
5
5
13
17
-4
17
13
Altay
15
4
4
7
20
17
3
16
14
Adanaspor
15
3
7
5
17
19
-2
16
15
Afjet Afyonspor
15
4
3
8
20
23
-3
15
16
Eskişehirspor
15
4
3
8
14
30
-16
15
17
Elazığspor
15
3
3
9
17
28
-11
12
18
Karabükspor
15
0
2
13
4
44
-40
-1