Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haftanın en çok kazananı kuşkusuz Trabzonspor’du. Beşiktaş ve Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada A. Konyaspor’u geçip 3’te 3 yaparken detayından çok büyük fedakârlıklar çıktı. Teknik Direktör Ünal Karaman, Onazi, Abdülkadir Ömür, Sosa, Pereira ve Yusuf Yazıcı’nın idmansız “Oynamak istiyoruz” diyerek görev aldıklarını açıklamıştı. Bu çok şey anlatıyordu. Hele de bazı diğer büyük kulüplerdeki sağlam oyuncuların sakatlığı bahane ederek sorumluluktan kaçtıkları düşünülürse. Geçtiğimiz hafta da annesini kaybeden Ekuban izin verilmesine rağmen, Kayseri deplasmanına çıkıp galibiyeti getirmişti.



DOĞRU HAMLELER

Trabzonspor’da radikal işlere imza atan Ahmet Ağaoğlu yönetiminin doğru yolda olduğu görüldü. Yıllarını veren ama bir taraftan da takım içinde problem oluşturan (Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz) isimleri kadro dışı bırakma cesareti gösteren yönetim, şu an gelinen noktadan çok mutlu. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yeni yönetimi, takım olma yolunda ilerlediklerini ve herkesin bütün gücüyle bir şekilde kulübün başarısını düşündüğünü söyledi. Sadece yerli ve altyapıdan gelen isimlerden değil yabancı oyuncuların da fedakârlıkları Ağaoğlu’nu duygulandırıyor.

YABANCI İMZASI

Karadeniz ekibi Trabzonspor’un bu sezon ligdeki 26 golünün 20’sini yabancı oyuncular geldi. Gol dağılımında 7 golle Rodallega zirvede yer alırken onu üçer golle Novak, Ekuban, ikişer golle Nwakaeme, Sosa, Onazi, birer golle Vahid Amiri takip etti.

RODALLEGA KENDİNİ AŞTI

Geçen sezon ligde 23 maçta 513 dakika sahada kalan ve 5 kez rakip fileleri havalandıran Hugo Rodallega, bu sezon Burak Yılmaz’ın yokluğunda 15 maçta bin 245 dakika oynadı ve 7 gol kaydetti.

METE KALKAVAN NEDEN KORKTU?

Atiker Konyaspor Asbaşkanı Recep Çınar, Trabzon maçının hakemini hedef aldı: Mete Kalkavan’ın Trabzon maçındaki yönetimi tehditle sonuca ulaşma mekanizmasının yolunu açmıştır. Kalkavan, VAR hakemlerinin onay vermediği bir pozisyonda, tepki çekmemek ve sosyal medyada linç yememek için penaltıda inat etmiştir. ‘Korkaksın’ dediği için kaptanımızı oyundan atan, Konya’da senelerdir ‘istenmeyen adam’ olarak hafızalara kazınan Kalkavan neden korkmuştur? Korkusunun asıl sebebi kırmızı montlular mı, stadyumda saatlerce rehin konulma endişesi mi yoksa resmî siteden yapılacak tehdit dolu yeni bir açıklama mı?